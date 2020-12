VIDEO: Praznični Veseli december in prihod dedka Mraza kar na dom

8.12.2020 | 10:50

Spomin na enega od veselih decembrov, ko smo po trgu še lahko hodili brez zaščitnih mask

Novo mesto - Na novomeškem Glavnem trgu je prihod Miklavža in prazničnega decembra naznanil prižig lučk. To se je že tradicionalno zgodilo na predvečer godu sv. Miklavža. Mestno jedro je tako v teh dneh razsvetljeno s prazničnimi lučkami, na Glavnem trgu pa so postavljene tudi stojnice. Decembrske lučke tako razveseljujejo sprehajalce na mestnih trgih kot so Glavni, Florjanov in Prešernov trg, praznično okrašena pa sta tudi Kandijski most in park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. Novost sta tokrat, ko bo veseli december precej bolj umirjen, tudi foto točka in nabiralnik za skrite želje, namenjene dobrim možem, postavljena na osrednje mestno prizorišče – na prenovljeni Glavni trg. Kam bodo romala pisemca, je seveda skrivnost, ki jo poznajo le dobri možje.

Ob sprehodu skozi mesto si tako lahko sprehajalci ogledajo ambientalno osvetljen rotovž, po 15. decembru pa se bodo lahko ustavili tudi ob adventnih hiškah z različno ponudbo, ki bodo postavljene, če bodo razmere to dopuščale.

Za praznično vzdušje bo poskrbljeno tudi za ljubitelje glasbe. A tokrat na spletu, kjer bodo lahko spremljali koncerte lokalnih glasbenikov. Nastopajoče in ostale podrobnosti decembrskega programa bomo razkrili v prihodnjih dneh.

Otroke bo dedek Mraz obiskal kar na domu

V letošnjem Veselem decembru bo dedek Mraz otroke obdaroval kar na domu. Prijave za obdarovanje v organizaciji Društva prijateljev mladine Mojca so prek spletne strani društva odprte do petka, 11. decembra. Vsakega izmed prijavljenih otrok v Mestni občini Novo mesto bo dedek Mraz v spremstvu poštarja Tonija obiskal med 19. in 30. decembrom.

Do petka, 11. decembra, lahko starši otrok, rojenih med 1. januarjem 2014 in 31. decembrom 2019 oddajo prijavnico za obdaritev dedka Mraza, ki bo v Mestni občini Novo mesto potekala med 19. in 30. decembrom. Otroci bodo o terminu prihoda tega dobrega moža, ki se bo z darilom oglasil na domu vseh prijavljenih otrok, obveščeni vnaprej. Dedka Mraza bo spremljal poštar Toni in ostalo praznično spremstvo.

Večkrat si bo mogoče ogledati tudi televizijski prenos predstave z dedkom Mrazom, ki bo na Televiziji Vaš kanal v sredo, 9.12. ob 19:30, zatem pa še v četrtek ob 18.uri, pa v soboto, 19.decembra, ob 10.30 in v nedeljo, 26.decembra, ob 10.30. Slovo dedka Mraza pa bo predvajano predvidoma 30.decembra ob 10. in zatem še ob 19.30 uri.

Če pa ste morda zamudili prižig prazničnih lučk v Novem mestu, si to oglejte v video posnetku.

R.M.

Prižig prazničnih lučk v Novem mestu