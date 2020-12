Covid spet terjal rekordno število življenj. Okuženi 26 odstotkov testiranih. Kako je v naši regiji?

8.12.2020 | 11:00

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj ob 6.158 testih potrdili 1.627 novo okuženih s covidom-19, kar je dobrih 26 odstotkov pozitivnih. Včeraj je umrlo tudi rekordno število okuženih – kar 66, tako da je zdaj skupno število umrlih že 1.862. V bolnišnicah je umrlo 47 okuženih, še 19 pa v domovih za ostarele.

V bolnišnicah po vsej državi se trenutno zdravi 1.304 bolniki s covidom-19, samo danes so jih sprejeli 136, odpustili pa 86. Med hospitaliziranimi je 193 okuženih na intenzivnih oddelkih, danes so jih tja sprejeli 13, 8 pa odpustili v domačo oskrbo.

V Sloveniji je bilo do zdaj vseh potrjenih primerov okužbe z novo koronavirusno boleznijo 87.915, trenutno pa je aktivno okuženih še 20.813. Povprečje novih okužbe v zadnjih sedmih dnevih tako znaša 1.537,3.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto se danes zdravi 95 okuženih, kar so trije več kot včeraj, 7 od teh so sprejeli danes, oz. 3 manj kot dan prej. Na intenzivnem oddelku se trenutno zdravi 12 okuženih, 10 jih diha s pomočjo respiratorja. V domačo oskrbo so danes odpustili 3 obolele, eden pa je žal umrl.

V Splošni bolnišnici Brežice trenutno zdravijo 46 okuženih oz.4 več kot včeraj, samo danes so sprejeli 7 novih pacientov s covidom-19 oz. 5 več kot dan prej. Na intenzivnem oddelku se zdravita 2 pacienta, prav tako so dva okužena odpustili v domačo oskrbo, žal pa je bil covid-19 za enega od okuženih v brežiški bolnišnici usoden.

Novi primeri okužb s covidom-19 na dan, 07.12.2020:

Bistrica ob Sotli 02

Brežice 33

Črnomelj 19

Dobrepolje 05

Dolenjske Toplice 05

Ivančna Gorica 16

Kočevje 09

Kostanjevica na Krki 03

Kostel 00

Krško 79

Loški Potok 00

Metlika 11

Mirna 05

Mirna Peč 03

Mokronog-Trebelno 05

Novo mesto 40

Osilnica 00

Radeče 00

Ribnica 09

Semič 07

Sevnica 25

Sodražica 01

Straža 05

Šentjernej 08

Šentrupert 07

Škocjan 00

Šmarješke Toplice 01

Trebnje 21

Velike Lašče 01

Žužemberk 04

