OŠ Dragatuš je že dobila končno podobo, čakajo na uporabno dovoljenje

8.12.2020 | 17:10

Dragatuš - Kot sporočajo z Občine Črnomelj, je dograditev Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš v zaključni fazi. Objekt je že dobil svojo končno podobo tako od zunaj kakor tudi v svoji notranjosti.

Na severni strani šole so opravili potrebno prizidavo in rekonstrukcijo. Dela so zajemala povečanje in funkcionalno preureditev kuhinje s spremljajočimi prostori in nabavo kuhinjske opreme, povečanje obstoječe jedilnice ter novogradnjo dvigala za dostop gibalno oviranim osebam. Na severi strani šole so tudi obnovili vodovod in sanitarno ter meteorno kanalizacijo.

Trenutno čakajo na pridobitev uporabnega dovoljenja, za kar so na Upravno enoto Črnomelj že vložili vlogo.

M. L.-S.; Foto:Arhiv Občine Črnomelj