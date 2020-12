Kje ne bo elektrike?

9.12.2020 | 07:15

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje v Novem mestu in Brežicah v zadnjih 12 urah niso beležili izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja Za nujno medicinsko pomoč so na območju novomeške izpostave posredovali tri klice, na območju brežiške pa dva. Za nujno veterinarsko pomoč so na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto posredovali dva klica.

Motnje v elektro oskrbi

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog sporoča odjemalcem, da bo danes med 9. in 11.uro motena oskrba z elektriko na območju transformatorskih postaj OKROG, izvod PROTI CERKVI, KOROMANDIJA, OKROG DESNO, ZAPLATAR in VIKENDI.

Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Sevnica pa sporoča, da bo do prekinitev prhajalo danes med 11. in 14.uro na območju TP ZAVRATEC KAMNOLOM.

