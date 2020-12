Škofijska Karitas NM: Nihče v teh časih ne bi smel biti sam

9.12.2020 | 08:15

Ekipa Škofijske Karitas Novo mesto (od leve proti desni): Luka Vodnik, Simon Dvornik, Katja Kastelic Mlakar in spredaj Andreja Grill Lunder.

Novo mesto - Teden karitas je javnost tokrat nagovarjal z geslom Slišim te in vabil vse k poslušanju, sočutju, dobroti in solidarnosti z ljudmi v stiski.

Slednjih je v tem koronačasu, ki je prinesel spremenjen način življenja in mnoge nove probleme, še več. A kljub vsemu ostajajo mnoge možnosti za pomoč, kajti večje postaja tudi zavedanje odgovornosti do drugih in o naši medsebojni povezanosti. Le slišati se moramo.

Koronavirus je malce spremenil tudi delo Škofijske Karitas Novo mesto, ki od lani deluje v novih prostorih Baragovega zavoda v Šmihelu v Novem mestu. A ekipa: generalni tajnik Simon Dvornik, koordinatorka programa Dnevna soba Andreja Grill Lunder, strokovna sodelavka Katja Kastelic Mlakar in Luka Vodnik, ki skrbi za logistiko in materialno pomoč, ter številni prostovoljci so se prilagodili in se trudijo, da svoje poslanstvo dobro opravljajo. Ljudje potrebuje gmotno pomoč (hrano, obleko, itd.), pogosto pa še več pomeni psihosocialna podpora v težkih finančnih in osebnih stiskah.

Simon Dvornik, novi generalni tajnik Škofijske Karitas NM.

Dnevna soba Karitas v koronačasu sameva, a upajo, da bo kmalu drugače.

Kot pove novi generalni tajnik škofijske karitas Simon Dvornik, je število prejemnikov prehranskih paketov letos malo naraslo - slabih štiri tisoč jih je. Trikrat letno delijo evropske pakete hrane, okrog dva tisoč pa je mesečnih paketov, ki so omejeni na Mestno občino Novo mesto, saj jih financira ta lokalna skupnost.

Položnice so problem

Med najhujšimi zaostritvami v epidemiji so v karitas zaznali porast prošenj za pomoč pri plačilu najnujnejših stroškov (elektrika, voda, zdravstveno zavarovanje…) in letos so okrog 24 tisoč evrov namenili za pomoč pri plačilu tovrstnih položnic. 35 gospodinjstvom so pomagali pri nakupu kurjave. V akciji Družina so poleg nakupa kurjave pomagali tudi 97 družinam pri nabavi šolskih potrebščin. Poleti jim je celo uspelo izvesti letovanje na morju in 13 otrokom so to omogočili v slovenski akciji Počitnice biserov.

V karitas stalno nudijo tudi brezplačno izposojo ortopedskih medicinskih pripomočkov. Letos so pomagali dvema družinama, ki jih je prizadel nenaden tragični dogodek, in sicer s plačili najnujnejših obnovitvenih del na hiši. V času epidemije so ukinili sprejemanje donacij rabljenih oblačil - kdor jih potrebuje, jih še vedno lahko dobi, saj je njihovo skladišče polno.

Decembra načrtujejo tradicionalno obdarovanje starejših in miklavževanje za otroke, oboje seveda prilagojeno danim razmeram.

Več o delovanju Škofijske karitas Novo mesto, o strukturi prosilcev, o njihovih glavnih problemih, pa v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj