Trebanjci v Bitoli poraženi

9.12.2020 | 08:10

S tekme Pelister - Trimo v Bitoli (Foto: RK Eurofarm Pelister)

Bitola/Trebnje - Zasedba trebanjskega Trima je na gostovanju v makedonski Bitoli pri Eurofarmu Pelisterju zabeležila visok poraz z rezultatom 33:26 (20:14), a kljub temu izbranci Uroša Zormana ne popuščajo, vse misli pa usmerjajo proti sobotnemu obračunu v Dobovi.

Trebanjski levi so se v soboto udarili z Urbanscape Loko ter jo po boljši predstavi v drugem delu zanesljivo ugnali z izidom 28:22. Dan za tem je po jutranjem treningu sledil odhod proti Bitoli, kjer jih je čakala povratna tekma skupinskega dela EHF Lige z Eurofarmom Pelisterjem.

Moštvo je bilo oslabljeno za Darka Cingesarja, ki okreva po poškodbi kolena ter Marka Kotarja. Slednji je namreč na ponedeljkovem večernem treningu začutil bolečine v zadnji loži in bil primoran ostati na tribuni.

Makedonci zasluženo slavili

Trebanjska zasedba je tekmo, kot vedno, odprla z veliko željo po zmagi. V uvodnih minutah je dodobra sledila tempu makedonskega moštva, z golom Raša v 9. minuti povedla s 5:6, zadnjih deset minut pa so domačini izkoristili prav vsako tehnično napako ter na odmor odšli z vodstvom šestih zadetkov (20:14).

Pred začetkom drugega dela se je zasedba, ki ji poveljuje Uroš Zorman, dogovorila, da popravi vtis s prvega polčasa. Obramba ni bila na najvišjem nivoju, v napadu pa trebanjski levi niso našli prave rešitve. Makedonci so prednost zadržali v svojih rokah vse do konca tekme in jo dobili z rezultatom 33:26.

Pomočnik trenerja RK Trimo Trebnje Marko Mežnaršič je po tekmi povedal: »Čestitke nasprotnikom za zmago. Odigrali so zelo dobro. Po porazu v Ljubljani so nas vzeli zelo resno. Mi danes nismo imeli možnosti za zmago.«

Rokometaš RK Trimo Trebnje Gal Cirar pa je ob tem dodal: »Tekmo smo izgubili v prvem polčasu, saj smo zadnjih nekaj minut naredili preveliko razliko. Tako se je končalo z zmago Makedoncev.«

Trebanjci bodo čez nekaj dni gostovali pri neugodni Dobovi, v sredo, 16. decembra, ob 17.30, pa bo v Areni Zlatorog na sporedu obračun za vrh Lige NLB, proti celjskemu klubu.

EHF LIGA, 6. KROG (SKUPINA D):

Torek, 8. decembra, ob 20.45 (Hala Boro Čurlevski, Bitol, S. Makedonija):

RK Eurofarm Pelister – RK Trimo Trebnje 33:26 (20:14)

RK Eurofarm Pelister: Trajkovski, Čanevski, Mandalinić 11, Velkovski 3, Radović 1, Gradjan 4, Madzovski 4, Kusan 6, Vegar, Perić 1, Tankoski, Kukoski, Markoski, Ojleski, Stjepanović, Kosteski 3, Maraš; Trener: Željko Babić.

RK Trimo Trebnje: Tomić 5 obramb, Brana 3 obrambe; Sarak 4, Potočnik 3, Dobovičnik, Didovič, Grbić 1, Rašo 8, Hamidović 4, Kotar, Cirar 3, Florjančič 1, Grojzdek, Udovič 2, Kamnikar, Višček; Trener: Uroš Zorman.

R.M.