AVDIO: KK Krka doma premagala Triglav

KK Krka doma premagala Triglav

9.12.2020 | 08:00

S tekme košarkarjev Krke in Triglava (Foto: KK Krka)

Foto: KK Krka

Novo mesto - Novomeški košarkarji so v tekmi 11. kroga SKL doma premagali kranjski Triglav s 86:57 (26:19, 21:15, 22:12, 17:11) in zabeležili osmo zmago v ligi.

Krkaši so začeli v petorki Nejc Barič, Jan Rebec, Luka Lapornik, Jure Škifić in Jan Kosi. V prvi četrtini sta se moštvi menjavali v vodstvu do 9. minute, ko je bilo izenačeno na 19, potem pa so Krkaši s sedmimi zaporednimi točkami prišli do vodstva s 26:19 po prvi četrtini. Drugo četrtino so s petimi točkami odprli Kranjčani, potem pa so Krkaši z delnimi izidom 10:2 pobegnili na dvomestno prednost 36:26. Do konca polčasa so prednost povečali na 13 točk 47:34.

V 24. minuti so se gostje približali na enomestno razliko 50:42, potem pa so Krkaši naredili delni izid 19:2 in s tem že odločili tekmo. V zadnji četrtini so igrali mlajši Krkini igralci in prav vsi so se tudi vpisali med strelce. Končen izid je bil 86:57, kar je pomenilo novo zmago KK Krka.

Foto: KK Krka

Trener Krke Vladimir Anzulović je po tekmi povedal: „Čestitke fantom za dober pristop. Vesel sem, da so mladi igralci pokazali, da pridno delajo in da se to obrestuje tudi na igrišču.“

Košarkar Krke Leon Stergar pa je dodal: „Z borbeno igro in srčnostjo smo si priigrali novo zmago v državnem prvenstvu. Zmaga bo dobra spodbuda pred petkovo tekmo s Splitom. Igrali smo zelo dobro, moštveno in zlahka zmagali.“

1.SKL, 11. krog, 8.12.: Krka – Triglav 86:57 (26:19, 21:15, 22:12, 17:11)

Krka: Medved 7 (2 sk), Stergar 16 (2 sk, 3 as), Jančar Jarc 1 (2 as), Stipčević 9 (3 sk), Vrabac 5 (3 sk), Barič 4 (4 as), Kosi 10 (5 sk), Škifić 2 (2 as), Škedelj 2 (2 as), Lapornik 15 (3 sk, 2 as), Rebec 3 (2 sk, 2 as), Vučetić 12 (6 sk).

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Leon Stergar16

Največ skokov: Vasilije Vučetić 6

Največ asistenc: Nejc Barić 4

Največ pridobljenih žog: Luka Medved in Miha Škedelj 2

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Luka Lapornik 18

Krkaši imajo v SKL osem zmag in poraz, prihodnji teden pa jih čakata dve tekmi v SKL. V ponedeljek, 14. decembra, bodo igrali pri Heliosu, v sredo, 16. decembra, pa pri Termah Olimia. Že v petek, 11. decembra, jih čaka tekma ABA lige v Splitu.

R.M.