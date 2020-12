Kako izbrati pravi kamin, da vas pozimi ne bo zeblo?

9.12.2020 | 09:50

Pečarstvo Zoran

Pečarstvo Zoran je podjetje, ki se ukvarja s postavljanjem peči in kaminov vseh vrst. V slabih 40 letih pečarske obrti so izdelali več kot 5.000 različnih izdelkov. Imajo dolgoletne izkušnje, ki se kažejo v zadovoljstvu strank in bogatem naboru referenc.

Pečarstvo Zoran

S čedalje dražjim ogrevanjem na olje in vračanjem tradicionalnih vrednot v družine se peči in kamini vse bolj vračajo v slovenske domove. Poleg funkcije ogrevanja pa v ospredje stopata tudi estetika in ustrezna umestitev v življenjski prostor družine. Peči in kamini so glede na preteklost, ko so bili praktično edini način ogrevanja, tehnično in estetsko prilagojeni današnjim zahtevam. V podjetju Pečarstvo Zoran skrbno sledijo razvoju na tem področju ter vam skupaj s svojimi izkušnjami in željami strank kakovostno svetujejo, sprojektirajo in zgradijo lončene peči, krušne peči, pizza peči, zidane štedilnike ali kamine. Ponujajo pa tudi široko paleto samostoječih kaminov, ki jih ni potrebno obzidati in se jih posledično hitro priključi.

Kakšna vrsta kamina je primerna za vaš dom?

Eno izmed prvih vprašanj, na katerega si morate odgovoriti, je ali želite ogrevati samo en prostor ali tudi sosednje? Za lažje razumevanje pri nakupu vam zato želijo predstaviti 3 različne vrste kaminov, ki se ločijo po načinu ogrevanja:

TOPLOZRAČNI KAMIN

Prostor se ogreva izključno samo s konvekcijo zraka, ki kroži med prostorom in notranjostjo oboda skozi zračnike ter tako prenaša toploto iz notranjosti kamina v prostor. Na tak način hitro ogrejemo prostor.

AKUMULACIJSKI KAMINI

Prostor se ogreva izključno s sevanjem oboda kamina. Zrak ne kroži, pač pa se toplota prenaša na obod, kjer material to toploto absorbira in jo z zamikom oddaja v prostor. Dobimo prijetno sevalno toploto, ki blagodejno vpliva na bivalno ugodje.

KOMBINIRANI KAMINI

To so kamini pri katerih sta omogočena oba načina ogrevanja. Lahko preprosto ogrevamo prostor z izmenjavo konveksnega zraka ali pa zapremo rešetke in tako se toplota prenaša na obod kot pri akumulacijskem kaminu. Kamin take vrste lahko povsem ugodi našim potrebam, saj omogoča hitro segrevanje prostora s konvekcijo in s sevalno toploto oboda.

Kaj je dobro vedeti, ko se odločate za kamin?

Kamini z vgrajenim kaminskim vložkom so vedno bolj priljubljen način ogrevanja. Kaminski vložek je jedro kamina, ki pa šele s pravilno obzidavo postane popolna grelna naprava. Izbira nekakovostnega materiala ali napačnega načina obzidave lahko pripelje do tega, da imamo doma neučinkovito ali celo nevarno napravo. S strokovno izvedeno obzidavo lahko lastnosti kaminskega vložka prilagajamo našim potrebam. S spreminjanjem obzidave spreminjamo tudi moč same naprave oziroma njeno delovanje optimiziramo za daljše obdobje, s tem pa omogočamo ugodnejše in udobnejše ogrevanje.

Pečarstvo Zoran

Dobavitelji Pečarstva Zoran izdelujejo sodobne, kakovostne kaminske vložke z izjemno tehnologijo in dizajnom. Pri izdelavi vložkov se zanašajo na svoje znanje in instinktiven občutek, saj so srce kamina.

Pravilna izbira materiala, bo določila življenjsko dobo vašega kamina!

V zadnjih letih so na trgu novi visokotehnološki materiali, ki omogočajo izdelavo vrhunskih izdelkov v pečarski stroki. Lastnosti teh materialov določajo tudi način delovanja naprave in z izbiro teh materialov si lahko kamin zamislimo skoraj povsem po svoji želji.

Pečarstvo Zoran

Pravilna izbira materiala za obzidavo povsem spremeni kamin in ga dopolni tako, da dobimo vrhunsko grelno napravo. V nasprotnem primeru, z izbiro nizkocenovnih in napačnih materialov, pa kamin ne bo nikoli deloval kot bi lahko. Posledično bo prihajalo do pregrevanj in možnih poškodb oboda kamina (npr. siporex ali gips plošče).

Dolgoletne izkušnje so Pečarstvu Zoran prinesle odlično poznavanje področja izdelave peči in kaminov ter materialov, primernih za obzidavo peči. Bodite pozorni na materiale kot so pečarski šamot, liti šamot in bau plašče, saj vam le-ti lahko zagotovijo veliko akumulacijo toplote, hiter prehod toplote v prostor in odlične izkoristke med 85 in 90 odstotki.

Pečarstvo Zoran

Zakaj izbrati kamine na drva?

Izbor pravega kamina ali kaminske peči lahko predstavlja za vas težko nalogo, še posebno zato, ker bo nakup dolgoročna investicija. Kakšno gorivo boste uporabili pa je odvisno predvsem od vašega načina življenja. Velika prednost ogrevanja na drva je v tem, da za delovanje ne potrebujete električne energije. V kolikor imate doma možnost pridobiti polena ali brikete, potem je kamin za vas idealna rešitev. Prostor boste z njim lahko ogrevali tudi, ko bo prišlo do izpada električne energije.

Pečarstvo Zoran

Sodobni sobni kamini in peči so opremljeni z globokim kuriščem, zato pepel in žerjavico puščate preko noči. Zjutraj na žerjavico naložite nekaj trsk, odprete lopute za zrak in tako nadaljujete kurjenje.

Naj poudarimo, da je vsak izdelek pri Pečarstvu Zoran unikaten! Pretvarjanje želja strank v resničnost so glavne smernice podjetja Pečarstvo Zoran za oblikovanje edinstvenih tehničnih značilnosti izdelkov. Imajo jasno začrtano vizijo, ki povezuje tradicionalno oblikovanje s sodobnimi trendi in smernicami. Ročno in natančno izdelane peči in kamini izpod rok izkušenega pečarja v sodelovanju z vrhunskimi oblikovalci in sodelavci dajejo pečat zanesljivega partnerja, naročniku pa popoln občutek zaupanja in domačnosti.

Pečarstvo Zoran

Trgovsko poslovni center Bršljin (Hedera)

Ljubljanska cesta 26, Novo mesto

e-pošta: zoran@pecarstvo-zoran.si

gsm: 041/636 347

tel.: 05/99 50 141

Oglasno sporočilo

Galerija