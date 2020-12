Audija vozila brez izpita

9.12.2020 | 10:50

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Med Boštanjem in Logom so sevniški policisti včeraj okoli 19.30 ustavili voznico osebnega avtomobila znamke Audi. Med postopkom so ugotovili, da 29-letna kršiteljica ni imela veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so ji avtomobil zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, piše v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

Iztočili so mu gorivo

Na avtocestnem postajališču Dul je s ponedeljka na torek ponoči nekdo vlomil v rezervoar tovornega vozila in iztočil ter odtujil okoli 300 litrov goriva.

Prijeli tihotapca in tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo

Brežiški policisti so med varovanjem državne meje danes navsezgodaj zjutraj na avtocestnem postajališču Grič ustavili voznika osebnega avtomobila Renault scenic, nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da je 42-letni državljan Bolgarije v vozilu prevažal pet državljanov Bangladeša in tri državljane Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 42-letnemu tihotapcu ljudi so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso končani, je v današnjem policijskem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Policiste klicali 146-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 36 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 146 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, lahke telesne poškodbe in tatvin. Posredovali so tudi zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje, je še zapisala Drenikova.

R.M.