FOTO: Prostovoljci-bolničarji RK Metlika na pomoč v ljubljanski UKC

9.12.2020 | 11:30

Prostovoljci-bolničarji so danes odšli na pomoč v UKC Ljubljana (Foto: OZRK Metlika)

Metlika - Corona virusna epidemije je marsikje življenje obrnila na glavo, v ospredje pa postavila delo prostovoljcev, zlasti tistih, ki delujejo pod okriljem humanitarnih organizacij. Ob drugem valu epidemije je sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Metlika Zalka Klemenčič zapisala, da so – tako kot v prvem valu – povsem ustaviti izvedbo lastnih programov, pri katerih se hkrati združuje več ljudi. Tudi drugi val preživljajo podobno kot prvega. Spet so preverili pripravljenost prostovoljcev in članov ekip prve pomoči za izvajanje nalog in pomoči na terenu. Vse od 19.oktobra, ko je bila razglašena epidemija, pa do danes, na terenu vsak dan deluje 10 prostovoljcev, ki skrbijo za razvoz in dostavo hrane, prinašajo iz trgovin naročeno za občane v karanteni, vozijo občane po nujnih opravkih na pošto, banko, k zdravniku in podobno, po izdani odredbi štaba Civilne zaščite Metlika pa so prostovoljci metliškega Rdečega križa prevzeli še razvoj kosil za učence in dijake.

Sedem bolničarjev, članov ekip prve pomoči metliškega Rdečega križa, je včeraj odšlo še na pomoč v ljubljanski Klinični center. Njihovo pomoč bodo potrebovali od 2 do tri tedne štiri do pet dni tedensko. Prostovoljci se bodo izmenjavali v treh izmenah.

Na terenu še vedno ostaja tudi 17 prostovoljcev in članov ekip Prve pomoči, ob tem pa vsi spoštujejo usmeritve stroke in po lastni presoji skrbijo tudi, če je potrebno, za še dodatne varnostne ukrepe. Glede na izpostavljenost na delu je spoštovanje ukrepov še posebej pomembno in nujno potrebno.

Prostovoljci pri delu omejili socialne stike

Kot je v izjavi za javnost zapisala Klemenčičeva z Rdečega križa Metlika, so njihovi prostovolci skoraj povsem omejili lastne socialne stike, pa tudi sicer pri svojem delu skrbijo, da do teh po nepotrebnem ne prihaja. Pomoč tako dostavljajo do vrat pomoči potrebnim, ne vstopajo v stanovanja ali hiše prejemnikov pomoči. Enak ukrep velja tudi pri dostavah iz trgovine.

Sicer pa na metliškem Rdečem križu v času epidemije oblačil in obutev v humanitarne namene ne sprejemajo, prav tako pa jih tudi ne izdajajo. Delitev hrane so omejili na skupine po pet oseb hkrati. V tem mesecu bodo na podoben način kar se varnosti tiče, obiskali tudi vse starejše občane iz občine Metlika, stare 80 let in več. Opravili bodo kar 520 obiskov. Vse pomoči, obiske in naloge izvajajo ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov in uporabi zaščitnih sredstev.

Kljub ukrepom se stanje ne izboljšuje

Klemenčičeva pravi, da se vsi trudijo in upoštevajo predpisane ukrepe, a po njenem mnenju, virusa očitno še vedno ne poznamo dovolj. In ni pisanega pravila pri kom, kje in v kako hudi obliki se bo pojavil. Prepričana je, da lahko za zajezitev širjenja največ naredimo sami.

Kako se bo končalo?

To je danes vprašanje za milijon dolarjev. A Zalka Klemenčič je prepričana, da bo drugi val končan z velikim številom žrtev. Posledice, ki jih še ne poznamo, pa bodo prav tako obsežno zarezale v družbo. Gospodarska, socialna in psihološka škoda bo velika. »Vsi upamo, da se bo epidemija končala čim prej in s čim manj posledicami. To pa je za vse nas velik izziv, da se iz teh razmer, torej povsem spremenjenega načina življenja, nekaj naučimo. Verjamemo, da se bomo kmalu vrnili na stare življenjske poti in tokove. Ostati pa moramo pozitivni in skrbeti za lastno varnost in varnost drugih,« je še zapisala Klemenčičeva.

Ob tem se je v imenu Rdečega križa Metlika zahvalila vsem predanim aktivistom in prostovoljcem za njihov odziv in za vsa dobra dela pomoči potrebnim. Vsem skupaj ta čas predstavlja posebno življenjsko izkušnjo, je prepričana Zalka Klemenčič iz Območnega združenja Rdečega križa Metlika.

R.M.

