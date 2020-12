Delež okuženih spet več kot 30-odstoten. Še 38 žrtev covida-19. Kako je v regijskih bolnišnicah?

9.12.2020 | 11:50

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj opravili 7.003 testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 2.139 novih okužb, je sporočila vlada. Umrlo je 38 bolnikov s covidom-19, kar je 28 manj kot v ponedeljek, od teh je v bolnišnicah umrlo 24 okuženih, 14 pa v domovih za ostarele po vsej državi.

V bolnišnicah se trenutno zdravi 1.282 covidnih bolnikov, to je 22 manj kot v ponedeljek, med temi jih intenzivno terapijo potrebuje 198, kar je pet več kot dan prej, 132 pa jih diha s pomočjo respiratorja, kar je enaka številka kot dan prej. Po podatkih covid sledilnika so danes v domačo oskrbo odpustili 104 okužene, kar je 18 več kot včeraj.

Delež pozitivnih testov je tokrat znašal 30,5 odstotka. Odstotek je še vedno visok, a 3,3 odstotne točke nižji kot pred tednom dni. Novo okuženih je 290 manj, kot jih je bilo prejšnjo sredo, je na novinarski konferenci pojasnil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Največ primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev beležijo v Posavju – kar 1.447, najmanj pa v Osrednjeslovenski regiji – 722.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto se trenutno zdravi 90 covid bolnikov, kar je 5 manj kot včeraj, kažejo podatki covid sledilnika. Samo danes so sprejeli 8 novih pacientov, oziroma enega več kot dan prej. 12 jih še vedno potrebuje intenzivno terapijo, 9 pa jih diha s pomočjo respiratorja, oz. eden manj kot včeraj. 11 so jih danes odpustili v domačo oskrbo, oz. 8 več kot dan prej, 2 pa sta v novomeški bolnišnici umrla, eden od teh z intenzivnega oddelka.

V Splošni bolnišnici Brežice je po podatkih covid sledilnika 44 okuženih pacientov oz. dva manj kot včeraj. Samo danes so jih od teh sprejeli 6 oz. enega manj kot dan prej. Dva od hospitaliziranih tudi danes potrebujeta intenzivno terapijo. 6 so jih odpustili v domačo oskrbo, kar so štirje več kot dan prej, dva okužena pa sta, žal, za posledicami okužbe s covidom-19 danes umrla.

R.M.