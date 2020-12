FOTO: Zlata čelada za belokranjske junake

9.12.2020 | 13:50

Gasilci PGD Dragatuš (Foto: Arhiv PGD Dragatuš)

Dragatuš - Oddaja Gasilci, ki smo jo lahko to jesen spremljali na Planet TV, se je konec novembra zaključila z velikim zmagoslavjem ekipe PGD Dragatuš. 45-letni Marko Štefanič, 29-letni Silvo Cerar, 32-letni Stanislav Kuzma, 30-letni Luka Babič in 25-letni Uroš Simonič so imeli že pred finalom, v katerem so se pomerili z ekipo PGD Leskovec, ogromno spodbude v lokalnem okolju. Po zmagi pa so jih, kot pravijo sami, vaščani sprejeli kot da bi osvojili svetovno prvenstvo v nogometu.

»Odzivi na našo zmago so nas res presenetili, v pozitivnem smislu. Čestitke so deževale ne samo iz Bele krajine, ampak iz vseh koncev Slovenije. Prav gotovo pa je glasna podpora župana občine Črnomelj Andreja Kavška v samem finalnem nastopu še podžgala željo po zmagi,« pravi Silvo Cerar, Marko Štefanič pa dodaja: »Laskav naziv najbolj uigranega dvojca oddaje Gasilec sta si s trudom prislužila naša člana Stanko in Silvo. Izpostavil bi tudi naše zveste navijače, ki so nas spremljali na vsaki tekmi, in vodjo navijaške skupine Špelo Švajger, ki je s svojo energijo pokonci držala vse občinstvo in snemalno ekipo. Veliko povpraševanje je bilo članov in krajanov za navijanje s tribun, vendar vsem nismo mogli zadostiti zaradi omejitve števila prisotnih.«

Izzivov ni manjkalo

Biti gasilec je posebno poslanstvo. Vrednote, ki krasijo prostovoljce, pa so vsekakor zgled mnogim mladim. A da so si nabrali toliko spretnosti, znanj in moči, ki so jih prikazali v okviru same oddaje na različnih spretnostnih poligonih, zagotovo ni bilo doseženo čez noč, ampak so se kot gasilci izobraževali dlje časa. »Večina znanja, ki smo ga kot ekipa in kot posamezniki pokazali na tekmovanju, je sad dolgoročnega dela v društvu. Za določene specifične vaje pa smo se pripravljali z improviziranimi poligoni. Na primer to, da bomo v finalu odpirali avto s hidravličnim razpiralom, smo izvedeli le dan pred finalom. Še isti dan smo našli en avto in ga "secirali" še dolgo v noč. Tudi to je odločilo finale,« je prepričan Silvo Cerar.

Pa s tem izzivov še ni konec. Kot pravi Stanislav Kuzma, so vse izzive v oddaji podrobno preučili in pregledali opremo. »Tako smo spoznali, da v društvu nimamo vrvne zavore, s katero smo tekmovali v velikem ognjenem poligonu – konkretno mehanizma za spuščanje iz šestmetrskega stolpa. Poklical sem gasilskega tovariša, s pomočjo katerega smo v društvu čez noč kupili manjkajoči kos opreme, ki je v Sloveniji zelo redek. Pred nakupom smo ga iskali po celotni Beli krajini. Ko pa je prispel k nam, smo z velikim navdušenjem leteli na vaje na improviziran poligon. Kasneje se nam je ta nabava obrestovala v odličnih časih in v uspehu na tekmovanju.«

Promocija Bele krajine

Sodelovanje v oddaji Gasilci je bilo velik izziv tudi za tajnika PGD Dragatuš Tomaža Cerarja, ki je urejal vso dokumentacijo glede prijave ekipe in komuniciral z ekipo Planet TV. »Številne sestanke sem moral sklicati, da smo se uskladili, kako bomo izvedli snemanje predstavitvenega spota o našem društvu in naselju. Ta omenjeni spot je bila lepa turistična promocija našega kraja in društva. Zdaj Dragatuš gotovo ni znan le po najboljših tamburaših in odličnih folkloristih, temveč tudi po prvih zmagovalcih gasilskega šova v Sloveniji.«

Junaki z zlato čelado

Z zmago v oddaji Gasilci, ki so jo snemali v poletnih mesecih, so gasilci PGD Dragatuš postavili svojevrsten mejnik v 110-letni zgodovini društva. »S to oddajo smo gasilstvo približali ljudem, predvsem pa nas je mladina spremljala z velikimi očmi,« pravi Stanislav Kuzma, Silvo Cerar pa dodaja: »Včasih se splača tvegati, iti z glavo skozi zid, čeprav ne veš, kaj je na drugi strani zidu. Na začetku nismo vedeli, v kaj se spuščamo. Še dobro, da nas je v društvu nekaj zanesenjakov, ki najprej skočimo in potem rečemo hop. Lahko bi tekmovanje zaključili s polomijo in bi postali tarča posmeha, tako pa smo postali junaki z zlato čelado in 30 tisoč evri na društvenem računu«.

Sabina Gosenca

Sabina Gosenca

