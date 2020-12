Poziv očividcem: ste videli nesrečo pri Gornjem Lenartu?

9.12.2020 | 18:45

Foto: arhiv DL

Brežiški policisti so bili popoledne, nekaj pred 16.30 obveščeni o prometni nesreči na prehodu ceste čez železniško progo pri Gornjem Lenartu. Po prvih ugotovitvah je voznik osebnega avtomobila trčil v kolesarko in odpeljal s kraja nesreče. Najverjetneje je vozil iz smeri Krškega proti Brežicam in ima na vozilu poškodovan prednji žaromet. Poškodovano kolesarko so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti zaradi razjasnitev okoliščin nesreče pozivajo voznika, da se zglasi na PP Brežice in morebitne očividce, da pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon policije 080-1200.

V požaru uničena pomožni gospodarski objekt in delavnica

V Vavpči vasi pri Dobrniču sta nekaj pred poldnevom gorel lesen pomožni gospodarski objekt in delavnica. Gasilci PGD Trebnje, Dobrnič, Vrhtrebnje in Vrhe so pogasili požar na objektu v skupni velikosti okoli 8 x 14 metrov, ki je bil v požaru popolnoma uničen skupaj z opremo v notranjosti. S termo kamero so pregledali stanovanjsko hišo, na kateri je bila v požaru ožgana fasada in del ostrešja. Na kraju so posredovali policisti in dežurni delavec elektro podjetja.

Pomagali reševalcem

Ob 8.12 so gasilci PGD Sevnica v Lončarjev Dolu pomagali reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe iz stanovanjske hiše do reševalnega vozila.

Odprli vrata

Ob 13.53 pa so posredovali gasilci PGE Krško na Šolski ulici v Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjskega objekta, v katerem je bila preminula oseba.

M. Ž.