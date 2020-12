Posavje postaja glavno žarišče okužb z novim koronavirusom

9.12.2020 | 18:55

Krško, Brežice - Posavje postaja glavno žarišče okužb z novim koronavirusom v državi, saj so v tej regiji v zadnjih 14 dneh zabeležili največ primerov okužb na 100.000 prebivalcev, in sicer 1447. V Občini Krško pa so imeli v torek 55 novih primerov okužb, že četrti teden zapored pa kaže tudi na povečano število potrjeno okuženih.

Kot so za STA danes povedali na krški občini, v sodelovanju z Zdravstvenim domom Krško in drugimi pristojnimi institucijami redno spremljajo dogajanje, aktiviran je občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije. "O ukrepih odloča ministrstvo za zdravje na podlagi predloga Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), občina pa sledi navodilom ministrstva in izvaja vse naloge oz. ukrepe, ki so v njeni pristojnosti," so navedli na Občini Krško.

Menijo tudi, da največ lahko naredi predvsem vsak občan sam z upoštevanjem vseh ukrepov, ki veljajo v državi. Zato vedno znova pozivajo občane, da vsak naredi vse, kar je v njegovi moči, da se upočasni širjenje okužb. Nošenje zaščitnih mask, razkuževanje rok in omejevanje druženja so ukrepi, ki jih mora vsak dosledno izvajati in upoštevati, so še dodali na občini.

Medtem pa se razmere v Domu starejših občanov Krško umirjajo. Prve okužbe v tem valu epidemije so zaznali 19. novembra, od takrat so imeli v domu 140 okuženih stanovalcev. Nekaj stanovalcev je potrebovalo večji obseg zdravljenja in so jih premestili v bolnišnico, večina pa jih virus preboleva z zmernimi znaki bolezni, je za STA povedala direktorica doma Nuša Masnik.

Dejala je tudi, da je 27 stanovalcev že ozdravelo, danes pričakujejo, da jih bo še nekaj zaključilo zdravljenje, tako da se bosta dve skupini že vrnili v belo cono.

Tudi med zaposlenimi v domu je bilo precej okužb, zaradi česar so jim pri delu pomagali študenti zdravstvene nege, delovne terapije in fizioterapije ter nekateri prostovoljci. Skupaj je bilo med zaposlenimi 46 okuženih, na delo se jih je vrnilo že 17, tako da je sedaj delo že lažje.

Za konec tedna si vsi želijo, da bi lahko imeli vsaj nekateri stanovalci obiske, vendar čakajo navodila NIJZ, saj je epidemiološka slika v lokalni skupnosti med najslabšimi v državi. V veliko pomoč pa jim je komunikacija preko video klica in telefona, pri čemer jim pomagata dve prostovoljki.

V Domu upokojencev Brežice so razmere stabilne, saj med stanovalci v zadnjem skoraj mesecu dni ne beležijo nobene nove okužbe z novim koronavirusom. Glede na to, da so se vsi ozdraveli stanovalci že preselili nazaj v svoje sobe, so rdečo cono, ki je bila organizirana v pritličju doma, skrčili zgolj na prostore dnevnega varstva.

Po težkem obdobju karantene vodstvo doma želi stanovalcem omogočiti neposreden stik s svojci, zato bodo od petka ponovno omogočali obiske v domu, je zapisano na spletnih straneh doma.

V podjetju Vipap Videm Krško sta dva delavca okužena, štirje delavci pa so v karanteni zaradi svojcev, ki so bili pozitivni na novi koronavirus, so za STA povedali v podjetju.

Pojasnili so tudi, da imajo v tem času tudi kar nekaj bolniških odsotnosti zaradi sezonskih prehladnih obolenj ali morebitne gripe, zato je bolniške odsotnosti v tem tednu kar nekaj. Zaenkrat pa uspešno obvladujejo reorganizacijo poslovanja in proizvodnja papirjev ne trpi.

Občina Brežice dosledno sledi in izvaja vse ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju širjenja okužb s covidom-19, in namenja vso pozornost obveščanju občanov ter nudenju pomoči najranljivejšim skupinam, so za STA povedali na občini.

V občinski stavbi izvajajo merjenja temperature zaposlenih in strank, uvedli so pregrade za omejitev fizičnih stikov in omejili gibanje po občinski stavbi, uvedli so tudi informatorja, ki skrbi za upoštevanje vseh ukrepov ob vstopu v stavbo in kot pomoč pri usmerjanju naročenih strank.

Večina sestankov poteka preko e-orodij, enako velja za stranke, ki zadeve rešujejo preko telefona in elektronske pošte. Stranke izjemoma sprejemajo fizično, kadar zadeva ni rešljiva preko telefona ali elektronske pošte, ob vnaprejšnjih napovedih in v večjih, dobro prezračenih prostorih. Delo občinskega sveta poteka za nujne zadeve preko korespondenčnih sej, redne seje pa potekajo ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil NIJZ.

Zaposlenim omogočajo in spodbujajo delo od doma, v primeru stikov z okuženimi pa so nujna takojšnja testiranja s ciljem preprečevanja morebitnih okužb. Hkrati zagotavljajo vso potrebno zaščitno opremo za zaposlene in stranke.

Civilna zaščita Občine Brežice nudi pomoč kritični infrastrukturi tudi z zagotavljanjem opreme, postavitvami šotorov in kontejnerjev pred Zdravstvenim domom Brežice, brežiško bolnišnico in Domom starejših občanov Brežice. V času številnih okužb v domu so člani civilne zaščite kot prostovoljci tudi pomagali v domu pri različnih nalogah in kot podpora ob selitvah opreme in stanovalcev.

