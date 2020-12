Podražitev vrtca v Šentjerneju bo po žepu udarila tudi starše

10.12.2020 | 07:30

Albert Pavlič in Vesna Bregar iz SDS sta se se zavzemala, da se podražitev za starše krije iz občinskega proračuna.

Franc Hudoklin (SLS)ni bil za obremenitev staršev.

Ana Srpčič

Šentjernej - Z decembrom v občini Šentjernej veljajo višje cene programov predšolske vzgoje. Občinski svetniki so na zadnji seji namreč z večino - 11 glasovi za - soglašali s podražitvijo, katere razlog so višji stroški delovanja Vrtca Čebelica Šentjernej.

Trije opozicijski svetniki (Albert Pavlič, Vesna Bregar in Franc Hudoklin) so bili proti in so pozvali, naj razliko v ceni - gre za okrog 60 tisoč evrov letno - namesto staršev krije občinski proračun. A jim ostali niso sledili.

In kakšne so podražitve? Gre za skoraj 10-odstoten dvig ekonomske cene v prvem starostnem obdobju (s 509 na 559 evrov), ter za slabih 9 odstotkov v drugem (s 378 na 411 evrov). Stroški živil za otroka so se z 1,50 povišali na 1,70 evra, cena 10. in vsake naslednje ure varstva dnevno pa stane 2,79 evrov (prej 2,55).

Ravnateljica Vrtca Čebelica Ana Srpčič je povedala, da se materialni stroški ne spreminjajo, varčujejo, kjer se da. Upoštevali so tudi, kar se bo privarčevalo na račun zaprtega vrtca v tem času, a glavnega razloga za podražitev - napredovanja večjega števila zaposlenih - se ne da zaobiti, saj je zakonsko določen.

Več o razpravi, v kateri je opozicijska trojica menila, da sedanja situacija ni prava, da dodatno obremenijo starše, ki so mnogi v hudi stiski in tudi brez služb, pa tudi o tem, kaj pravi župan Jože Simončič, ki poudarja, da bodo podražitve majhne, zlasti za starše, ki nimajo dohodkov, pa si preberite v današnji novi izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

