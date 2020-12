Črpali so meteorno vodo. Kako pa bo z elektro oskrbo?

10.12.2020 | 07:20

Sredi junija letos so gasilci PGD Prekopa tako črpali vodo, ki je zalila cesto v naselju Dolnja Prekopa (Foto: PGD Prekopa/arhiv DL)

Novo mesto/Brežice - V Ždinji vasi v občina Novo mesto so gasilci PGD Ždinja vas včeraj okoli 16.30 z zalite lokalne ceste prečrpali okoli 12 kubičnih metrov meteorne vode, ki je ovirala promet. Sicer pa dežurni na regijskih centrih za obveščanje Novo mesto in Brežice so imeli v zadnjih 12 urah kar nekaj dela. Novomeški ReCo je za nujno medicinsko pomoč posredoval štiri klice, brežiški pa tri. Za nujno veterinarsko pomoč so v Novem mestu posredovali en klic, njihovi brežiški kolegi pa so nam sporočili, da v minulih 12 urah izrednih dogodkov niso obravnavali.

Kje bo motena dobava elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo danes med 12. in 13.uro prekinjena dobava elektrike odjemalcem na območju TP ŠKOCJAN 1 (NADOM).

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Brežice sporoča, da bo motena oskrba z elektrike danes med 12. in 14.uro na območju TP CERINA IZVOD DVORCE.

Na območju nadzorništva Krško pa bo do motenj prihajalo danes med 10.30 in 14.30 in sicer na TP PEČ ROŽNO, DOLENJI LESKOVEC in TP DOLENJI LESKOVEC LD.

R.M.