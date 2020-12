Zagorelo v Bregah

10.12.2020 | 07:35

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Brege - Z Regijskega centra za obveščanje Brežice pa so pravkar sporočili, da je danes malo pred pol osmo zjutraj, prišlo do požara v stanovanjskem objektu v kraju Brege. Dežurni na centru je aktiviral gasilce PGD Brege in PGD Krško, pri tem pa so bile sprožene tudi sirene sistema javnega alarmiranja za neposredno nevarnost. Prebivalce zato pozivajo, da upoštevajo navodila pristojnih služb na terenu. Ko bo znanega kaj več, bomo sporočili.

R.M.