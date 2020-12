FOTO: Krvodajalska akcija v Škocjanu uspela!

10.12.2020 | 08:00

Odvzemna mesta na krvodajalski akciji v OŠ Frana Metelka v Škocjanu so bila polna (Foto: OZRK NM)

Škocjan - Na OŠ Frana Metelka Škocjan je bila včeraj spet krvodajalska akcija, ki so jo v OZRK Novo mesto organizirali v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino Ljubljana. Po dveletni prekinitvi tovrstnih akcij v Škocjanu je bil odziv krajanov dober, saj je prišlo kar 78 krvodajalcev, ena krvodajalka pa se je kri odločila dati prvič.

Krvodajalska akcija je tudi tokrat potekala po prilagojenem načinu, saj so se krvodajalci predhodno po telefonu pogovorili o zdravstvenem stanju in dogovorili za uro prihoda. Na vhodu je bila triažna točka, kjer so merili telesno temperaturo, krvodajalci so si razkužili roke in si nadeli zaščitno masko, če je še niso imeli.

Izkazalo se je, da je bila akcija dobro oglaševana, tudi s strani občin in da so krvodajalci pogrešali akcijo v svojem kraju, ker se je lažje udeležijo. Za malico so tudi tokrat poskrbeli v šolski kuhinji, prostovoljke pa so jo postregle krvodajalcem.

»Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu in darovali del sebe,« je Mateja Šlajkovec napisala v sporočilu OZRK Novo mesto in posredovala tudi nekaj fotografij.

