Grozil ji je z ubojem

10.12.2020 | 09:00

Sevniški policisti so zaradi nasilja v družini odvzeli prostost 38-letnemu nasilnežu, ki je pretepel zakonsko partnerko, jo poškodoval in ji grozil, da jo bo ubil. Zbrali so obvestila in ugotovili, da nasilnež že dalj časa fizično in psihično zlorablja žrtev, nasilju pa so priča tudi mladoletni otroci. 38-letnega moškega bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Kriminalisti in policisti med preiskavami kaznivih dejanj nasilja v družini pogosto ugotovijo, da osumljenci dalj časa izvajajo nasilje nad družinskimi člani, vendar jih v preteklosti ne obravnavajo zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o tem nihče noče spregovoriti. Policija zato poziva ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu celo priča, takoj prijavijo. Le tako lahko pomagajo žrtvam. Dostikrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da bi o nasilju spregovorile, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve.

Počilo v Brestanici

Krški policisti so bili včeraj okoli 11. ure obveščeni o prometni nesreči v Brestanici. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročila 25-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 28-letne voznice, ki se je v nesreči lažje poškodovala. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Trčil v kolesarka in kljub njenim poškodbam odpeljal

Pri Gornjem Lenartu se je včeraj okoli 16.30 zgodila prometna nesreča. Na kraj dogodka so prišli brežiški policisti, ki so ugotovili, da je na prehodu ceste čez železniško progo pri Gornjem Lenartu voznik osebnega avtomobila trčil v kolesarko in odpeljal s kraja nesreče. Najverjetneje je vozil iz smeri Krškega proti Brežicam, policija pa predvideva, da ima na vozilu poškodovan prednji žaromet. Poškodovano kolesarko so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti zaradi razjasnitev okoliščin nesreče pozivajo voznika, da se zglasi na Policijski postaji Brežice, morebitne očividce pa prosi, da pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

Vlomilec povzročil škodo

V Dolu na območju Krškega je v noči s torka na sredo nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Prijeli pet Afganistancev, dva vrnili na Hrvaško

Na območju Grma so trebanjski policisti izsledili in prijeli tri državljane Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

Policisti PMP Obrežje pa so med opravljanjem mejne kontrole v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak našli dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Policijo klicali kar 177-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 40 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 177 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara, nezakonitih prehodov državne meje in poskusa izmika mejni kontroli, je še zapisala Drenikova s PU Novo mesto.

