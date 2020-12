Krkaš Jorgić s Saarbrücknom v boj za evropsko lovoriko

10.12.2020 | 09:15

Hrastničan Darko Jorgić se je nekoč kalil v NTK Krka Novo mesto. Zdaj igra za nemški Saarbrücken.

V Düsseldorfu se bo v petek začela letošnja liga prvakov v namiznem tenisu, ki bo drugačna kot prejšnja leta, saj bomo evropskega klubskega prvaka dobili že prihodnji petek. Med petnajstimi ekipami, kolikor jih bo nastopilo v nemškem »mehurčku«, bo tudi Saarbrücken, za katerega igra najboljši slovenski igralec, Darko Jorgić, ki se je kalil v novomeškem namiznoteniškem klubu Krka. V lanski sezoni je bil s Saarbrücknom nemški državni prvak, v ligi prvakov pa se je uvrstil v polfinale, vendar je bilo nato tekmovanje zaradi epidemije koronavirusa predčasno končano.

Ženska liga prvakinj se je končala že v torek, v napetem finalnem obračunu pa je nemška ekipa TTC Berlin Eastside s 3:2 premagala Linz AG Froschberg, ki je bil tudi domačin turnirja. V odločilni tekmi je Nina Mittelham s 3:2 (-4, 6, 9, -8, 4) ugnala Margarito Pesotsko, za Nemke, za katere je bil to peti naslov evropskih klubskih prvakinj pa sta igrali še Shan Xiaona in Britt Eerland. Liga prvakinj pa je bila le uvod v moško ligo prvakov, ki bo do prihodnjega petka potekala v Düsseldorfu.

Svoj nastop je potrdilo 15 najboljših evropskih ekip, naslova ne bo branil nihče, ker se lanska liga prvakinj ni končala, zadnji zmagovalec pa je bila Fakel Gazprom Orenburg, ki bo tudi letos med favoriti za končno zmago.

»Sistem tekmovanja bo letos drugačen, kot prejšnja leta, ampak nič zato, najbolj pomembno je, da se bo vsaj igralo. V svoji skupini bomo igrali proti ekipam Roskilde Bordtennis iz Danske, SPG Walter Wels iz Avstrije in AS Pontoise Cergy iz Francije. Najboljši dve ekipi se bosta uvrstili v četrtfinale, kjer bo na sporedu le en dvoboj in tako do finala. V zadnjem času igramo dobro, v nemškem prvenstvu smo prejšnji teden v derbiju premagali vodilno Borussio Düsseldorf, zato je prvič cilj, da se uvrstimo najmanj v polfinale. Mislim, da bodo naši glavni konkurenti prav Düsseldorf ter ruski ekipi Fakel Gazprom Orenburg in TTSC UMMC Jekaterinburg,« je pred začetkom lige prvakov dobro razpoložen Darko Jorgić, ki že tretjo sezono igra za aktualne nemške državne prvake.

Saarbrücken letošnje sezone v nemški Bundesligi ni začel najboljše, saj je v prvih sedmih krogih, kar štirikrat izgubil, zato pa je zadnji tri tekme dobil. Tudi že omenjeni derbi z Borussio iz Düsseldorfa, v katerem je Jorgić recimo s 3:2 premagal Antona Källberga. Pa tudi sicer po vrnitvi s svetovnega pokala na Kitajskem, kjer ga je v osmini finala zaustavil Ma Long, 21-letni Hrastničan v Bundesligi še ni izgubil.

»Kot kaže, je svetovni pokal na Kitajskem zame prišel ob pravem času. Po ne najboljšem začetku sezone v Bundesligi, sem se nekoliko odpočil od nje, v miru treniral in se precej bolj osredotočil na mednarodno sceno. Očitno mi je to koristilo. Glede na to, da smo tudi na Kitajskem igrali v 'mehurčku', bo to zame že znana zgodba, bo pa manj karantene in testiranj, kar je pa spet dobro,« se tekem v ligi prvakov veseli Jorgić.

R.M.