Predstavili Renaultov twingo in clio I feel Slovenia

10.12.2020 | 11:45

Twingo Electric (Foto: Revoz)

Clio I feel Slovenia (Foto: Revoz)

Proizvodnja v Revozu (Foto: Revoz)

Novo mesto - Renault je danes predstavil posebno serijo vozil Twingo in Clio, in sicer gre za serijo pod že uveljavljeno slovensko blagovno znamko I feel Slovenia. »Napis I feel Slovenia z velikim ponosom prvič prihaja tudi na električno vozilo!« poudarjajo v Renaultu.

Renault Clio je najbolj pogost avtomobil na slovenskih cestah in je slovenski avto leta 2020. Leta 2017 so ga začeli izdelovati znova v Sloveniji, in sicer četrto generacijo. Od lani Revoz izdeluje Clia najnovejše, pete generacije.

Renault pošilja na trg omejeno serijo vozil clio pod blagovno znamko I feel Slovenia, ob tem pa zdaj s to blagovno znamko tudi twinga, in sicer z bencinskim in električnim motorjem. Clio in twingo imata bogato serijsko opremo, kakršna je običajno na voljo samo z doplačilom. Skupina Renault modela twingo in twingo Electric za vse trge izdeluje samo v novomeškem Revozu.

Električni twingo je Revoz začel serijsko izdelovati konec letošnjega septembra. Naložba v to proizvodnjo je stala 4,8 milijona evrov in jo je Revoz plačal sam. Z novo proizvodnjo so v Revozu pridobili tudi 24 novih delovnih mest.

V okviru naložbe so od lanskega decembra do konca letošnjega avgusta postavili nov obrat za sestavo pogonske baterije in skladišče. Trenutno izdelajo 12 baterij na uro.

»Kljub zahtevnim razmeram, povezanim predvsem z zdravstveno krizo Covid-19, nam je uspelo projekt izpeljati v predvidenih rokih. Tako v zadnjih mesecih električnega Twinga že redno dobavljamo kupcem na številnih trgih, med katerimi je največ povpraševanja po tem modelu v Franciji, Italiji in Nemčiji, ki so tudi sicer Revozova najpomembnejša tržišča,« pojasnjujejo v Revozu.

Kot je povedal Kaan Ozkan, predsednik uprave Revoza, električna vozila danes v Revozu predstavljajo že okoli tretjino vseh izdelanih vozil. Delež želi tovarna še povečati, a to ni odvisno samo od zmogljivosti tovarne, je poudaril Kaan Ozkan.

Renault je hvaležen uradu vlade za komuniciranje, ki je v imenu Republike Slovenije skrbnik znamke I feel Slovenia. »Leta 2017 je Urad slovenskega Clia prepoznal kot ustreznega ambasadorja Slovenije in tako dovolil uporabo znamke I feel Slovenia za poimenovanje te omejene serije vozil,« pojasnjuje v Renaultu. Poudarjajo tudi, da je tovarna Revoz že dolga leta v globalnem proizvodnem sistemu skupine Renault ena izmed najboljših.

M. L.