Epidemija trenutno najhujša v Posavju

10.12.2020 | 17:55

Brežice,Ljubljana - Epidemiološke razmere so trenutno najslabše v Posavju, saj pojavnost okužb z novim koronavirusom močno presega tisto na ravni države, je pojasnila namestnica vladnega govorca za covid-19 Maja Bratuša.

Direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar pa je med težavami, s katerimi se soočajo, izpostavila predvsem kadrovsko podhranjenost.

Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v Posavju trenutno znaša 1481, kar je močno nad 14-dnevno pojavnostjo na ravni države. Ta po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje trenutno znaša 988. Na resnost razmer kažejo tudi podatki o okužbah po občinah. V Krškem so namreč v sredo zabeležili 31 novih okužb, v Brežicah 30, v Sevnici pa 19, je na popoldanski vladni novinarski konferenci pojasnila Maja Bratuša.

Brežiška bolnišnica kadrovsko podhranjena

Direktorica brežiške bolnišnice Hribarjeva je povedala, da so od 12. oktobra, ko so v bolnišnici organizirali covidni oddelek, pa do srede na njem obravnavali 208 bolnikov, med njimi enega otroka in dve porodnici. Danes na tem oddelku zdravijo 43 bolnikov, od tega dva na intenzivni terapiji. Povprečna starost bolnikov je 77 let, trenutno pa zdravijo 13 bolnikov iz domov za starejše občane.

Po poročanju STA, je v bolnišnici sicer 370 zaposlenih, doslej pa je za covidom-19 zbolelo 29 uslužbencev, 24 jih je bilo v izolaciji ali jim je bila odrejena karantena. Vsak kadrovski izpad za tiste zaposlene, ki ostanejo v službi, pomeni izjemno dodatno obremenitev, saj se že sicer soočajo s kadrovsko podhranjenostjo.

V bolnišnici je namreč zaposlenih osem zdravnikov internistov, trije specializanti interne medicine in en zdravnik urgentne medicine. Podobno je z medicinskimi sestrami. Na internem oddelku jih je zaposlenih 30, od tega 10 diplomiranih in 20 srednjih. Kadrovski problem rešujejo tako, da se v delo covidnih oddelkov vključujejo tudi specializanti drugih specialnosti, je pojasnila.

Število postelj so iz začetnih 15 v brežiški bolnišnici povečali na 45, kar predstavlja kar 40 odstotkov vseh postelj za akutno obravnavo bolnikov na vseh oddelkih.

V bolnišnici pa se tako soočajo s problemom, da vsa bolnišnična dejavnost poteka v enoviti stavbi, kjer se poti prepletajo za vse oddelke. Da bi določili "čiste in nečiste poti", so tako morali poiskati številne inovativne rešitve, je med drugim pojasnila Hribarjeva.

