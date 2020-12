KZ Krka in KZ Trebnje skupaj največja zadruga v Sloveniji

10.12.2020 | 19:00

Današnji podpis pripojitvene pogodbe.

Trebnje - Direktorja KZ Krka in KZ Trebnje, Anton Prus in Stanko Tomšič, sta danes podpisala pogodbo o pripojitvi KZ Krka h KZ Trebnje. Če bo pravočasno prišlo soglasje Agencije za varstvo konkurence, bo največja zadruga v Sloveniji začela delovati 1. januarja.

Nova zadruga, ki se bo imenovala KZ Trebnje–Krka z. o. o., bo združevala približno tisoč članov oziroma ustanoviteljev in s tem prav toliko kmetijskih gospodarstev, že v začetku bo imela skoraj 250 zaposlenih, 65 milijonov evrov letnih prihodkov in bo delovala na območju 15 občin Jugovzhodne Slovenije, njeni poslovni partnerji pa so z območja celotne države.

Kaj pravita oba direktorja

Stanko Tomšič

KZ Trebnje z.o.o. in KZ Krka z.o.o. sta po julijskem podpisu pisma o nameri nadaljevali z aktivnostmi za združitev. Direktor KZ Trebnje Stanko Tomšič pojasnjuje: »Veseli me, da se projekt združevanja dveh velikih zadrug bliža dokončni realizaciji, s čimer bo nastala največja zadruga v Sloveniji - Kmetijska zadruga Trebnje-Krka z.o.o. Danes smo podpisali pripojitveno pogodbo in tako zaključili večmesečne aktivnosti, ki smo jih izvajali na podlagi pisma o nameri. V tem času smo vzpostavili stabilno poslovanje obeh zadrug, kar zagotavlja dobro popotnico za zadrugo kot tako, dobro popotnico za zaposlene in dobro popotnico za člane skupne Kmetijske zadruge Trebnje-Krka z.o.o.«

Anton Prus

»KZ Krka je s pripojitvijo h KZ Trebnje dobila zanesljivega partnerja in prekinila dolgoletno slabo poslovanje, ki je imelo za posledico likvidnostne težave in vse težje dogovore z dobavitelji. Navkljub uspešni poslovni sanaciji v zadnjih letih KZ Krka ni uspelo doseči preboja pri financiranju starih bančnih obveznosti, kriza povezana s covid-19 pa je razmere v sektorju, kjer deluje, še zaostrila. S pripojitvijo KZ Krka h KZ Trebnje smo dobili novo, večjo, močnejšo zadrugo, ki bo nudila kvaliteten servis vsem članom in ostalim kmetom ter socialno varnost zaposlenim,« je povedal direktor KZ Krka Anton Prus.

Katere so prednosti združitve

Skupna zadruga bo začela nemoteno poslovati brez zapadlih obveznosti. Prvi sinergijski učinki povezovanja pa so se pokazali že med postopki združevanja. Izboljšala se je založenost - predvsem tehničnih - trgovin, v pozitivno smer se je obrnil trend obsega prodaje. Skupne koristi se kažejo tudi v razvoju lastne blagovne znamke KZ Krka »Dobrote s kmetije«, ki je vse bolj prisotna v živilskih trgovinah obeh zadrug.

Z ustanovitvijo največje zadruge v Sloveniji bodo optimizirali stroške, povečali konkurenčnost ter vzpostavili še boljše temelje za dolgoročno stabilno poslovanje. Pozitivne učinke povezovanja zadrugi pričakujeta tudi na kmetijskem področju svojega poslovanja, saj bo skupna zadruga lahko na podlagi zmanjšanja stroškov in povečevanja obsega poslovanja zagotavljala boljše pogoje pri poslovanju s člani zadruge. Tako bo skupna zadruga lahko dolgoročno izvajala svoj ustanovni namen - povečevanje gospodarskih koristi svojih članov.

KZ Trebnje-Krka eden največjih zaposlovalcev v regiji

KZ Trebnje-Krka bo kot gospodarski subjekt vplivala na razvoj kmetijstva v tem delu države, hkrati pa bo eden večjih zaposlovalcev v tej regiji. Pripojitev podpirata tudi upravna odbora obeh zadrug, v nedeljo pa sta ga soglasno potrdila tudi zbora članov kot najvišja organa.

Predsednik KZ Trebnje Anton Strah: »Ponosen sem, da je prišlo do tega dogovora. Upam, da bo uspeh samega delovanja tudi zadovoljiv in dober za vse člane. Postajamo največja kmetijska zadruga v Sloveniji in upam, da se bo tudi na političnem področju kaj spremenilo, tako da bo kmetijstvo dobilo svoje mesto, ki mu tudi pripada.« (- pripeta tonska izjava A. Straha)

Predsednik KZ Krka Pavel Vidic pa je dodal: »Vesel sem, da smo v teh težkih časih izpeljali vse, kar smo zapisali v pismu o nameri pridružitve. Sedaj pa želimo čim prej povrniti zaupanje kmetov, ki smo jih v zadnjih letih izgubili. Kmet bo zadovoljen, ko bo za svoje pridelke in proizvode dobil primerno plačilo. Želim si, da bi se kmetje bolj povezovali, več sodelovali in bili složni.« (- pripeta tonska izjava P. Vidica)

Sedež nove zadruge bo v Trebnjem. Vodstvi zadrug si bosta prizadevali za izvedbo združitve na dan 31. december 2020, kar je pogojeno tudi s soglasjem Agencije za varstvo konkurence. Skrajni rok za pripojitev je 1. maj 2021.

V priponkah tonske izjave A. Prusa, S. Tomšiča, P. Vidica, A. Straha,

L. M., foto: Lapego