Osumljencu zasegli šest kilogramov prepovedane konoplje

11.12.2020 | 08:20

Foto: PP Novo mesto

Novomeški policisti pridobili odredbo Okrožnega sodišča Novo mesto in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 23-letnega osumljenca, zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog. Preiskali so stanovanjsko hišo, pomožni objekt in osebni avtomobil. Našli in zasegli so okoli 6.000 gramov posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo, piškote, za katere prav tako obstaja sum, da vsebujejo konopljo in digitalno tehtnico. Zasežene snovi so poslali v analizo v Nacionalni forenzični laboratorij. Kot je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik, bodo 23-letnega osumljenca po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Vlomili, a niso kradli…

Na Senovem na območju PP Krško je sredo in četrtkom nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši. Odnesel ni ničesar, je pa z vlomom povzročil nekaj premoženjske škode.

V Malih Dolah pri Stehanji vasi je včeraj popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni odnesel ničesar.

Vrnili so ju na Hrvaško

Policisti PMP Obrežje so med opravljanjem mejne kontrole v tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, je Drenikova zapisala v današnjem policijskem poročilu.

Policijo klicali 160-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 40 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 160 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov, tatvin in kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog. Posredovali so zaradi požara in poskusov izmika mejni kontroli, piše v današnjem policijskem poročilu PU Novo mesto.