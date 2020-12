V Šentjerneju imajo novo Cesto Miloša Kovačiča

11.12.2020 | 09:20

Šentjernejski svetniki so na seji sprejeli sklep o imenovanju nove ulice v coni po Milošu Kovačiču. (Foto: L. M.)

Miloš Kovačič

Šentjernej - V trajni spomin na prvega častnega občana Občine Šentjernej Miloša Kovačiča, ki je zaznamoval njihovo občino predvsem na gospodarskem področju, zaslužen pa je tudi za prepoznavnost Šentjerneja, so občinski svetniki na zadnji seji sprejeli poimenovanje nove ulice v poslovno storitveni coni Šentjernej kot Cesta Miloša Kovačiča.

Kovačič (1934-2016), ki je bil po rodu iz Šentjerneja, je bil poznan po dolgoletnem uspešnem vodenju farmacevtskega podjetja iz Novega mesta, močno sled pa je pustil tudi v šentjernejski dolini. Po njegovi zaslugi imajo v kraju obrat Krkine tovarne, ki je prinesel delovna mesta in nova znanja v njihovo okolje. Skoraj ni bilo društva, ki mu Krka ne bi pomagala, na prvem mestu so bili nedvomno gasilci. Kovačič se je z veseljem vračal v rodni Šentjernej, ponosno predstavljal šentjernejsko občino, kjer je bilo mogoče, in je bil prvi promotor občine na različnih področjih. Tako so v obrazložitvi zapisali v vodstvu občine, ki je podalo tak predlog.

Nova ulica je povezana z razmejitvijo oz. spremembo meje območij naselij Šentjernej in Roje, čemur botruje Proizvodno servisna cona Šentjernej.

L. Markelj