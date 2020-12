Kako bi uredili nekdanje industrijsko območje Bršljina?

Vizionarska ureditev novomeškega Bršljina

Novo mesto - Študenti višjih letnikov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani so v sklopu arhitekturno-urbanistične delavnice analizirali območje nekdanjega Novoteksa in obratov podjetja Pionir ter iskali možnosti ureditve trenutno degradiranega prostora. Rešitev, ki je predstavljena v prostorih novomeške občinske uprave na Seidlovi cesti 1, vidijo v preureditvi območja v novo stanovanjsko in poslovno-storitveno sosesko, primerno za bivanje do 1.400 oseb.

Pod mentorstvom doc. dr. Tomaža Slaka in strokovne sodelavke Lane Strle so študenti za cilj analize vzeli predlog nove urbanistične ureditve območja, pri čemer so v prostoru prepoznali tako njegove slabosti kot prednosti, so zapisali na spletni strani MojaObčina.si. Ob ureditvi prostora se je kot največja težava izkazala omejena dostopnost, ki je vezana predvsem na tamkajšnje industrijske železniške tire, med tem ko so njegove prednosti idealna orientiranost z ugodno insolacijo ter dobre topografske karakteristike z zelenim pasom ob Bršljinskem potoku in reki Krki.

Kot rezultat in rešitev študentske arhitekturno-urbanistične delavnice se je izkazala nova ureditev območja kot celovite soseske. Po odstranitvi dotrajane grajene in razširitvi prometne infrastrukture ter ukinitvi tamkajšnje industrijske cone bi lahko ob dobro zastavljeni prometni shemi to območje poseljevalo med 1.000 in 1.400 oseb. Po predlogu študentske ekipe bi bila stanovanjska in poslovno-storitvena soseska urejena s stanovanji za različne socialne strukture z več pripadajočimi urbanimi programi kot so trgovine, lokali, kultura, šport, rekreacija, poslovni del, vrtec, medgeneracijski center, varovana stanovanja in podobno.

R.M.

