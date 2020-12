Še tretjič z dnevnega reda umaknili spremembo OPN

11.12.2020 | 11:10

Straški svetniki so se včeraj popoldne sestali na zadnji seji v tem koledarskem letu. (Foto: M. Ž.)

Župan Dušan Krštinc in direktorica občinske uprave Polonca Špelko Krštinc

Straža - Na včerajšnji seji straškega občinskega sveta znova niso uspeli razpravljati o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta (OPN). Tudi tokrat so jo svetniki na predlog Sama Jakljiča (LKOS) s šestimi glasovi za in petimi proti umaknili z dnevnega reda. So pa zato brez predloga po umiku iz dnevnega reda kot se je to zgodilo na prejšnji seji obravnavali predlog proračuna občine za prihodnje leto.

Razlog za ponoven umik točke o OPN v bistvu ostaja kot na prejšnji seji, in sicer gre za negativno mnenje Direkcije RS za vode (DRSV), ki deluje v okviru okoljskega ministrstva, in zanje posledično neusklajenost predlaganega odloka z zakonodajo. Kot je po seji sveta povedal Borut Likar (LKOS), so vsi svetniki podprli predlog sprememb OPN-ja v prvi obravnavi, zato očitek, da nekateri, ki predlagajo umik z dnevnega reda, niso za razvoj Straže, ne vzdrži. »Veliko stvari, ki nam jih zdaj očitajo, da onemogočamo razvoj, je tistih, ki v bistvu niso sporni, sporen je samo poseg v obrežje Krke. Za to kar predvideva občinski prostorski načrt ni soglasja, ni pozitivnega mnenja s strani Direkcije RS za vode. Opozarjamo, da naj župan uskladi to z omenjeno direkcijo in ko bo to uskladil, baje pa, da ima argumente, zakaj v enem letu ni tega naredil, bomo z veseljem dali na dnevni red in z veseljem tudi potrdili. Torej, ni na nas poteza, poteza je na županu,« je dejal.

Župan Dušan Krštinc je poudaril, da so njihovi argumenti popolnoma jasni in da so na dokumentu navedene tudi pravne podlage, iz katerih je razvidno, po katerem zakonu so začeli ta postopek in po katerem ga končujemo ter tudi, kaj ta zakon govori glede upoštevanja, sprejemanja mnenj oz. soglasij. »Naše stališče je, da so spremembe občinskega prostorskega načrta v vsakem primeru dobro pripravljene in bomo take tudi sprejeli. Do naslednje seje bomo poskušali dobiti še pravno tolmačenje, tako da bi še dodatno poskušali svetnike prepričati, da je sprejem tega odloka zakonit. Sicer pa za samo zakonitost je na koncu odgovoren župan,« je dejal.

Proračun bo v javni obravnavi

Kot je povedala direktorica občinske uprave Polonca Špelko Krtšinc predlog proračuna za prihodnje leto predvideva za nekaj več kot 5,1 milijona evrov prihodkov in dobrih 5,8 milijona odhodkov, od tega za naložbe namenjajo nekaj več kot 3,1 milijona evrov. Razliko med prihodki in odhodki bodo pokrili z zadolževanjem. Med osrednjimi naložbami so regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Straža, posodobitev Čistilne naprave na Selih, pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje novega vrtca v Vavti vasi, odkup zemljišč za prenovo ceste čez Vavto vas …

Predlog proračuna so s petimi glasovi za in dvema proti, štirje svetniki so bili vzdržani, poslali v štirinajstdnevno javno obravnavo. O njem bodo v drugi obravnavi razpravljali po 15. januarju, tako da bodo Stražani leto 2021 začeli z začasnim financiranjem.

M. Ž.