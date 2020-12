Novomeška občina za projekte krajevnih skupnosti prihodnje leto 360 tisoč evrov

11.12.2020 | 10:30

Pogled na Novo mesto

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila poziv za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti za prihodnje leto, s katerim si lahko te zagotovijo denar za lastne projekte. Gre za pomoč pri naložbah, ki jih predlagajo krajani. Prihodnje leto bo za te projekte na voljo skupaj 360 tisoč evrov, so sporočili z novomeške občine.

Novomeške krajevne skupnosti si lahko na omenjenem razpisu zagotovijo sredstva za gradnjo ali prenovo komunalne, cestne in druge infrastrukture ter za urejanja javnih površin in urbane opreme. Prijavijo lahko tudi projekte, ki so sofinancirani iz državnega ali evropskega proračuna.

Več informacij o pozivu za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti za prihodnje leto je objavljenih na občinski spletni strani.

Kot so sporočili z Mestne občine Novo mesto, je ta sicer tamkajšnjim krajevnim skupnostim od leta 2016 odobrila več kot 100 projektov.

R.M.