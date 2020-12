Dvoletni proračun pod streho; sejo vodil podžupan

11.12.2020 | 11:05

Z včerajšnje seje občinskega sveta

Sejo je vodil podžupan Rok Zupančič.

Žužemberk - Žužemberški svetniki so včeraj soglasno potrdili proračun za naslednji dve leti. Sejo je vodil podžupan Rok Zupančič, saj je pred dnevi hitri antigenski test pokazal, da je z novim koronavirusom okužen župan Jože Papež. Zaradi preventivnih razlogov so zaposleni v občinski upravi tako sejo spremljali na daljavo preko videokonference, za takšen način so se odločili tudi štirje svetniki.

Občina za naslednje leto predvideva 8,2 milijona evrov prihodkov in 8,9 milijona evrov odhodkov, medtem ko za leto 2022 načrtujejo na prihodkovni strani 7,4 milijona evrov, še za približno 150.000 evrov več pa naj bi bilo odhodkov.

Svetniki so med drugim včeraj sprejeli tudi sklep za izstop iz Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.

Besedilo in fotografije: R. N.

