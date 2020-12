Včeraj še 28 odstotna okuženost testiranih, umrlo še 49 covidnih bolnikov

11.12.2020 | 11:15

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj ob 6.453 testih potrdili 1.813 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil 28-odstoten. Umrlo je 49 covidnih bolnikov, je sporočila vlada.

V bolnišnicah zdravijo 1.268 bolnikov s covidom-19, kar je 10 več kot dan prej, intenzivno nego jih potrebguje 196, kar je sedem več kot v sredo.

Včeraj so opravili 43 testov več kot dan prej, ko je bil delež pozitivnih testov 28,8 odstotka. So pa v sredo potrdilih nekoliko več okužb, in sicer 1.849, kar je 36 več kot včeraj. V bolnišnice so včeraj sprejeli 157 covidnih bolnikov, v domačo oskrbo so jih odpustili 113. Število bolnikov s covidom-19, ki so umrli, je bilo v obeh dnevih enako.

R.M./STA