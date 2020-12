Včeraj še 28 odstotna okuženost testiranih, umrlo še 49 covidnih bolnikov. Kako je v širši regiji?

11.12.2020 | 11:15

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Lj/Nm/Brežice - V Sloveniji so včeraj ob 6.453 testih potrdili 1.813 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil 28-odstoten. Umrlo je 49 covidnih bolnikov, je sporočila vlada. Podatki covid sledilnika kažejo, da je od teh v bolnišnicah umrlo 34 okuženih, 15 pa v domovih za starejše po vsej državi.

V bolnišnicah zdravijo 1.268 bolnikov s covidom-19, kar je 10 več kot dan prej, po podatkih covid sledilnika so jih od teh samo danes sprejeli 157, kar je kar 47 več kot včeraj. Intenzivno nego jih danes potrebuje 196, kar je sedem več kot včeraj, na respiratorju je še 136 bolnikov oziroma štirje več kot včeraj. V domačo oskrbo so po podatkih covid sledilnika danes odpustili 113 oseb s covidom-19, kar je 16 več kot včeraj.

Včeraj so opravili 43 testov več kot dan prej, ko je bil delež pozitivnih testov 28,8 odstotka. So pa v sredo potrdilih nekoliko več okužb, in sicer 1.849, kar je 36 več kot včeraj.

Po vsej državi se je doslej okužilo 93.734 prebivalcev, aktivno okuženih je še 21.003. Povprečje dnevno okuženih v zadnjih sedmih dnevih trenutno znaša 1.510,90.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto se danes zdravi 95 bolnikov, kar je eden manj kot včeraj, kažejo podatki covid sledilnika. Samo danes so sprejeli 11 novo okuženih oz. 4 manj kot včeraj. Med vsemi hospitaliziranimi 16 bolnikov potrebuje intenzivno terapijo, oz. eden več kot včeraj, 11 pa jih – tako kot včeraj – diha s pomočjo respiratorja. 11 so jih odpustili v domačo oskrbo, oz. tri več kot včeraj, eden s covidom-19 pa je v novomeški bolnišnici, žal, izgubil bitko z virusom.

V Splošni bolnišnici Brežice se danes zdravi 41 bolnikov, kar sta dva manj kot včeraj, 6 od teh so sprejeli danes, včeraj 3. 2 bolnika potrebujeta intenzivno nego, tako kot včeraj, v domačo oskrbo pa so odpustili 7 bolnikov oz. 3 več kot dan prej. Bitko s covidom je danes izgubil še en okužen v brežiški bolnišnici, kažejo podatki covid sledilnika.

Dodano ob 15:00 uri:



Kakšne pa so številke novo okuženih s covidom-19 v naši širši regiji?

Bistrica ob Sotli 01

Brežice 27

Črnomelj 20

Dobrepolje 01

Dolenjske Toplice 08

Ivančna Gorica 23

Kočevje 11

Kostanjevica na Krki 06

Kostel 00

Krško 59

Loški Potok 00

Metlika 11

Mirna 02

Mirna Peč 13

Mokronog-Trebelno 08

Novo mesto 60

Osilnica 00

Radeče 04

Ribnica 07

Semič 03

Sevnica 29

Sodražica 00

Straža 05

Šentjernej 19

Šentrupert 08

Škocjan 02

Šmarješke Toplice 10

Trebnje 19

Velike Lašče 03

Žužemberk 08

R.M.

Novi primeri okužb s covidom-19 na dan, 10.12.2020:

Bistrica ob Sotli 01

Brežice 27

Črnomelj 20

Dobrepolje 01

Dolenjske Toplice 08

Ivančna Gorica 23

Kočevje 11

Kostanjevica na Krki 06

Kostel 00

Krško 59

Loški Potok 00

Metlika 11

Mirna 02

Mirna Peč 13

Mokronog-Trebelno 08

Novo mesto 60

Osilnica 00

Radeče 04

Ribnica 07

Semič 03

Sevnica 29

Sodražica 00

Straža 05

Šentjernej 19

Šentrupert 08

Škocjan 02

Šmarješke Toplice 10

Trebnje 19

Velike Lašče 03

Žužemberk 08