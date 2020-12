Trebanjski levi odhajajo v Dobovo

11.12.2020 | 11:00

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Rokometno zasedbo trebanjskega Trima v zadnjem kolu prve polovice Lige NLB čaka gostovanje pri neugodni Dobovi, ki se je v lanski sezoni s petim mestom izkazala za glavno presenečenje prvoligaškega tekmovanja. Trener Uroš Zorman pred tekmo z Dobovo poudarja, da se moštvo mora v prihodnjih srečanjih vnovič dvigniti in čim prej pozabiti na nedavna poraza v Slovenj Gradcu in Bitoli.

Trebanjski rokometaši so nedavno gostovali v Bitoli in proti Eurofarmu Pelisterju zabeležili visok poraz (33:26), a tik za tem vse misli usmerili proti sobotnemu gostovanju v Dobovi. Slednjo vodi nekdanji trener Trima Benjamin Teraš, ki je člansko ekipo v sezoni 2018/2019 popeljal do sedmega mesta v Ligi NLB, so zapisali na spletni strani RK Trimo Trebnje.

Dobovčani so sezono začeli s štirimi zaporednimi porazi, a v nadaljevanju prikazali boljšo igro, zdaj pa se po odigranih desetih tekmah nahajajo na devetem mestu, z osvojenimi šestimi točkami.

Trener RK Trimo Trebnje Uroš Zorman je pred tekmo povedal: »Po porazu v Bitoli se moramo zbrati. Glavna prioriteta je ne glede na vse, še naprej domače prvenstvo. Ekipo Dobove spoštujemo. Vodi jo zelo dober trener Benjamin Teraš, mi pa bomo naredili prav vse, da zmago prinesemo v Trebnje.«

Srečanje med dobovskimi rokometaši ter trebanjskimi levi se jutri (v soboto, 12. decembra) začne ob 19.00, s prenosom na trebanjski Facebook strani.