AVDIO: Krka nocoj igra v Splitu

11.12.2020 | 11:50

KK Krka danes gostuje v Splitu

Novomeške košarkarje nocoj ob 20.uri čaka gostovanje pri trikratnem evropskem prvaku Splitu. Prenos tekme bo na TV Arena Sport 1.

Splitčani imajo tako kot Krkaši v ligi ABA tri zmage. Na domačem parketu so premagali FMP in Cibono, v gosteh pa Zadar. Košarkarji novomeške Krke pa gredo na gostovanje s popotnico dveh zmag - z Borcem in s Primorsko.

Trener Krkašev Vladimir Anzulović je pred tekmo povedal: „Split je v letošnji sezoni sestavil res spoštovanja vredno moštvo. Zabeležili so tri zmage in pokazali kakovostne predstave v tekmah s favoriti. Zagotovo nas čaka težko gostovanje, saj si želijo zmagati še četrtič. A prepričan sem, da bomo tudi mi imeli na igrišču na Gripah kaj pokazati.“

Košarkar Krke Nejc Barič pa je rekel: „Gostujemo pri Splitu, ki je v letošnji sezoni dokazal, da je lahko trn v peti vsakemu nasprotniku. Če želimo zmagati, se bomo predvsem morali držati navodil s treningov glede naše obrambne igre, se dobro pripraviti in iti v tekmo maksimalno motivirani in skoncentrirani.“

Liga ABA, 10. krog, 11.12.: Split – Krka (20.00) (TV Arena Sport)

R.M.