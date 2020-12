Župan Kavšek: Si upamo prevzeti krivdo za smrt starejše, nam drage osebe? Nosimo maske!

11.12.2020 | 12:20

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek (Foto: arhiv DL)

Črnomelj - Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek je tudi tokrat občane v pismu pozval k odgovornosti drug do drugega. Takole je zapisal: »Črnomelj je zasijal v soju prazničnih lučk, ki so naznanile decembrsko vzdušje, a le-to je letos precej drugačno. Žal, so še vedno prižgani tudi epidemiološki alarmi zaradi korona virusa. Kljub ukrepom bistvenih sprememb stanja ni. Zato vam še enkrat trkam na vest, da vsak pri sebi odkrito preveri, ali se drži vseh priporočil in omejitev. Samo skupaj bomo lahko končali to epidemijo. Bodimo odgovorni drug do drugega!«

Število okuženih v črnomaljski občini počasi a vztrajno še vedno narašča. »Trenutno se je število aktivno okuženih povzpelo na že preko 150. Stanje je zelo resno,« opozarja Kavšek.

»Življenje pa teče naprej, vsi imamo svoje vsakdanje neodložljive obveznosti, zato ne moremo mimo situacij, ko smo s kom v stiku, ki ni iz našega družinskega kroga oziroma gospodinjstva. Zato bodimo odgovorni in nosimo masko, kajti to je učinkovita zaščita, ki od nas - upam si trditi - ne zahteva preveč odrekanja. Uporabljate jo, ne glede na to, kje se nahajate, naj bo to v mestu, trgovini, na vasi ali kje drugje, kjer se srečujete z ostalimi občani. Virus ne pozna prijateljev, znancev, sodelavcev ali odročnih krajev,« je v pismu zapisal črnomaljski župan.

»Do razbremenitve zdravstvenih delavcev in postopnega sproščanja ukrepov nas deli samo majhno odrekanje, a poudarjam - vseh, brez izjem, in to je nošenje maske povsod, kjer smo v stiku z drugimi. Velikokrat je slišati, »saj umirajo samo starejši«. Po podatkih lahko tako tudi sklepamo. Vendar vprašajmo se, ali smo za to, da maske ne nosimo vsi, povsod in dosledno, res pripravljeni nase prevzeti to breme, da v naši bližini umre starejša oseba, ki nam je zelo blizu? Vzemimo trenutno stanje kot priložnost za kakovostno druženje znotraj ožjega družinskega kroga. Čas za običajna praznična druženja bo že še prišel, samo od nas pa je odvisno, kdaj to bo. Prej ko se bomo zavedali, da je na vsakem posamezniku odgovornost za širšo skupnost, prej se bodo naša srečanja in druženja vrnila v ustaljene tirnice,« je pismo sklenil župan občine Črnomelj Andrej Kavšek.

R.M.