Spremenjeno poslovanje upravnih enot

11.12.2020 | 13:40

Lidija Božič, načelnica UE Krško

Ljubljana/Krško - V včerajšnjem Uradnem listu RS je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah, ki je začel veljati z današnjim dnem.

Kot so v izjavi za javnost zapisali na Upravni enoti Krško, se z odlokom na podlagi pooblastila iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) določajo začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah.

Vloge se tako lahko vložijo po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, ki je sicer obvezen pri elektronskem poslovanju strank z organi. Stranke se lahko identificirajo z uradno dodeljeno identifikacijsko številko kot je npr. EMŠO ali davčna številka, ali pa z drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.

Omejena je možnost vlaganja pisnih in ustnih vlog neposredno pri izbrani upravni enoti. Organ lahko zavrne sprejem vlog iz svoje pristojnosti, če jih vložnik lahko pošlje po pošti ali po elektronski poti.

Organ lahko iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja.

V prostorih organa se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.

Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu ZUP. Vročitev velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe, sklepa ali drugega dokumenta ni prejel, ali ga je prejel kasneje. Vročitev v elektronski predal se opravi le, če je bila oseba seznanjena s takšnim načinom vročanja in je s tem soglašala.

Odlok določa tudi naročanje strank, ki vlagajo vloge neposredno pri organu in ki ga v izbrani upravni enoti že izvajajo ter nadaljujejo z vzpostavljenim sistemom. Prav tako tudi v bodoče pozornost namenjajo varnemu poslovanju – v skladu s strokovnimi priporočili je obvezna uporaba zaščitne opreme, so še zapisali na Upravni enoti Krško.

R.M.