Novomeška občinska seja: svetnik SD Srečko Vovko poziva k razumni odločitvi

11.12.2020 | 14:30

Svetnik SD pri MO Novo mesto Srečko Vovko (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Decembrska seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je sklicana za četrtek, prihodnji teden, naj bi potekala v živo. A je občinski svetnik Srečko Vovko, ki je sicer tudi zdravstveni delavec, glede na epidemiološke razmere, upravičeno izrazil skrb.

Župana, kolege svetnike in zaposlene v občinski upravi Mestne občine Novo mesto je zato pozval, naj razmislijo o obliki seje. Ob tem se je obrnil tudi na medije in zapisal: »Kot zdravstveni delavec vsakodnevno spremljam agonijo v Splošni bolnišnici Novo mesto in vsakodnevno beleženje novih in novih primerov okužb, ki se v številnih primerih končajo s smrtjo. Dovolj je le pogled na dogajanje k našemu najbližjemu sosedu, ki ga je Covid-19 najbolj prizadel – pri tem mislim na Dom starejših občanov Novo mesto. Visoke številke okuženih in umrlih kažejo na to, da je korona virus najbolj usoden za starejšo populacijo. Dejstvo je, da je okužba s tem virusom prodrla v naše domove, v vse ustanove in organizacije in da ne izbira - vsi smo potencialni kandidati. Na državnem nivoju je bilo sprejetih mnogo ukrepov, ki nas pozivajo k odgovornemu ravnanju, s katerimi vsak od nas prispeva k preprečevanju širjenja okužb in zajezitvi le teh. In prav v teh ravnanjih se kaže naša osebna odgovornost,« je prepričan Vovko.

Župana Gregorja Macedonija je pozval, da bi občinska seja, sklicana za ta mesec - iz varnostnih in moralno-etičnih razlogov, kot so: spoštovanje do vseh obolelih, umrlih, zdravstvenih delavcev, ki požrtvovalno skrbijo za obolele v bolnišnicah, domovih za ostarele in drugje - prestavi na kasnejši čas ali pa se izvede na daljavo. Vovko je prepričan, da seja Občinskega sveta MO Novo mesto v teh razmerah, ko je virus z vso svojo močjo zamajal delovanje vseh družbenih sistemov, ni nujna in da je za sprejem proračuna za leto 2022 še dovolj časa.

»V dani situaciji verjamem, da se vsi svetniki in novomeška občinska uprava dobro zavedamo, da smo mnogi že v rizični skupini prebivalstva in smo grožnja sebi in drugim. Zdaj je nujna le skrb za človekovo zdravje in za ohranjanje človeških življenj. Zato pričakujem izvedbo seje na daljavo ali odpoved oz. prestavitev na primernejši čas,« je še zapisal novomeški mestni svetnik Srečko Vovko.

R.M.