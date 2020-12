Delavki padel kovinski predmet na glavo

11.12.2020 | 18:10

Ilustrativna slika

Ob 8.45 je v naselju Kanižarica, občina Črnomelj, v podjetju Adria Dom delavki padel kovinski predmet na glavo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovano oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Aktivirana je bila tudi ekipa Enote helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske, ki pa zaradi slabega vremena ni mogel poleteti na pomoč. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Na dvorišču našel strelivo

Ob 13.33 je v naselju Drnovo, občina Krško, občan na dvorišču našel strelivo. Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske in Ljubljanske regije sta naboj, kalibra 7,9 mm, ostanek iz druge svetovne vojne, nemške izdelave, uničila na varnem kraju.

Jutri ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SINJI VRH 2 na izvodu Sinji vrh vas;

-od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA na izvodu ZEMELJSKI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 15.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽERJAVIN, TP ŽERJAVIN 2, TP BREZJE PRI MOKREM POLJU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.