Črnomelj dobil nov vadbeni park

12.12.2020 | 10:20

Črnomelj - Črnomelj je bogatejši za nov vadbeni park.

Kot so sporočili z Občine Črnomelj, se je občina konec leta 2019 prijavila na razpis Fundacije za šport, kjer je pridobila 14.572 evrov za ureditev vadbenega parka na prostem v Jurjevanjski dragi. Celotna investicija je sicer stala 54.900 evrov, njen glavni namen pa je bila razširitev športne infrastrukture v občini Črnomelj – mestu Črnomelj in postavitev novega športnega parka z novimi vadbenimi površinami ter dobava in montaža standardizirane sodobne in varne športne opreme.

Novo opremo je nabavilo podjetje Imex Trade, d. o. o., ki je vadbeni park tudi postavilo in opravilo za to potrebna gradbena dela, JP Komunala Črnomelj, d. o. o. in CGP, d. o. o., Novo mesto pa sta še prej poskrbela za potrebno delno ureditev okolice in sicer obrez dreves in postavitev ponikovalnice.

Na Občini Črnomelj opozarjajo, da je zaradi koronavirusa potrebno ob obisku novega vadbenega parka upoštevati ukrepe in omejitve vlade in priporočila NIJZ, hkrati pa vsem potencialnim uporabnikom nove pridobitve svetujejo, naj z obiskom vadbenega parka in uporabo novih naprav, ki prispevajo h kvalitetnejši izvedbi športnih programov in drugih prostočasnih dejavnosti za vse skupine prebivalstva, počakajo, da se trenutne epidemiološke razmere umirijo.

M. L.-S.; Foto: Občina Črnomelj

Galerija