Zagorela pozabljena hrana na štedilniku

12.12.2020 | 07:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ponoči ob 1.05 se je na Cesti krški žrtev v Krškem kadilo iz stanovanja zaradi pozabljene hrane na štedilniku. Gasilci PGE Krško so pogasili požar in prezračili prostore. Reševalci NMP Krško pa so na kraju oskrbeli osebo, ki se je nahajala v stanovanju.

Gasili v Kerinovem Grmu

Včeraj ob 18.57 so gasilci PGE Krško v naselju Kerinov Grm v občini Krško pogasili goreč odpadni material.

Okvara na hidrantu, pregled okolice

Sinoči ob 23.38 so gasilci PGD Cerina v Termah Čatež v občini Brežice zaradi okvare na hidrantu za vodo pregledali okolico.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes:

-od 8. ure do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz Transformatorske postaje Sinji Vrh 2 na izvodu Sinji vrh vas;

-od 10. ure 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz Transformatorske postaje Ručetna Gora na izvodu zemeljski.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 8.ure do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz Transformatorskih postaj Žerjavin, Žerjavin 2, Brezje pri Mokrem Polju. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.