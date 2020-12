Ne zgolj ruta ali šal, ampak zaščitna maska!

V veljavo danes vstopajo odloki, s katerimi je vlada podaljšala vse ključne ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Tako še naprej veljajo omejitve pri zbiranju in gibanju ter prodaji blaga in storitev. Novost je, da za zaščito nosno-ustnega predela ne zadostujeta več zgolj ruta ali šal, ampak zadostuje le zaščitna maska.

Danes v veljavo vstopa tudi odlok, s katerim je vlada podaljšala pouk na daljavo. Začenja veljati tudi nov odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev, ki pa med izjemami poleg dostopa do knjižnic dovoljuje še dostop in ogled kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino. Sem sodijo arheološki parki in botanični vrtovi.

Ko gre za zaščito nosno-ustnega predela, so se po besedah državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Marije Magajne za spremembo odločili, ker je pomembno, da se zaščita oprime obraza, česar pa šali in rute ne omogočajo. To omogoča zaščitna maska, pri čemer po njenih besedah ni nujno, da je ta kirurška. Primerne so tudi šivane, pralne maske, ki dovolj dobro varujejo pred prehajanjem kapljic, ki nosijo delce virusa.

Katere maske so najbolj učinkovite?

Na Institutu Jožef Stefan so sicer od prve epidemije testirali učinkovitost več kot 150 zaščitnih mask in materialov zanje. Med drugim so ugotavljali tudi učinkovitost pralnih mask, ki jih lahko sešijemo doma in jih uporabljamo večkrat. Njihova učinkovitost pri varovanju pred prehajanjem novega koronavirusa je zelo različna, od 19- do 82-odstotna, so ugotovili.

Za maske FFP3, ki jih uporabljajo v zdravstvenih ustanovah, so izmerili 97-odstotno učinkovitost, ko so merili zgolj material, iz katerega je izdelana FFP3 maska, pa je bila učinkovitost 99,9-odstotna. Maske FFP2 so bile učinkovite med 49 do 75 odstotki, material zanje pa od 90 do 100 odstotkov. Filtracijska učinkovitost različnih kirurških mask je bila od 77 do 81-odstotna, njihovih materialov pa med 91 in 99,5 odstotka.

Pralne maske iz raztegljivega blaga so imele le 30-odstotno učinkovitost, maska iz umetne svile 19-odstotno. Različno blago iz bombaža je nudilo različno učinkovitost. Dvoslojno tetra blago (ta se uporablja tudi za plenice) je bilo 25-odstotno učinkovito, poplin pa 82-odstotno. "Na splošno je bila filtracijska učinkovitost boljša pri maskah z nagubanim blagom (kot ga imajo kirurške maske) in slabša pri gladkih krojih ter najslabša pri materialih iz raztegljivega blaga," so na inštitutu pojasnili za STA.

Kako na mejah?

Danes začenja veljati tudi nov odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah. Z njim je vlada na seznam rdečih držav dodala Nemčijo. V celoti sta po novem rdeča tudi Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ter Estonija. Na oranžni seznam pa je vlada uvrstila Irsko in Islandijo, ki sta bili do zdaj na rdečem, kar pomeni, da za vstop iz njih ni omejitev in karantene.

