Košarkarji Krke sinoči za las premagali Split

12.12.2020 | 08:10

Veselje Novomeščanov po sinočnji zmagi.

Novo mesto, Split - Košarkarji KK Krka včeraj v 10. krogu Lige ABA v gosteh premagali Split z 80:78 (20:22, 20:10, 14:25, 26:21) in dosegli tretjo zaporedno zmago v ligi. Odločilen je bil koš Roda Camphorja dve sekundi pred koncem.

Krkaši so v postavi Rok Stipčević, Jan Rebec, Adin Vrabac, Jure Škifić in Vasilije Vučetić odlično začeli, saj so povedli s 7:0 in domači trener Skelin je že po dveh minutah igre vzel minuto odmora. Po njej so se domači prebudili v napadu in sredi sedme minute izenačili na 12, nato pa nadaljevali z odličnim metom z razdalje (4/5 za tri točke) in prvo četrtino dobili z 22:20. Domači so s trojko Perkovića odprli tudi drugo četrtino in že po minuti igre je prvo minuto odmora vzel tudi Krkin trener Anzulović. Po njej so Krkaši odigrali bolje v obrambi in po delnem izidu 15-5 sredi 18. minute povedli s 35:30. Domačim ni pomagala niti druga minuta odmora, saj si je Krka do konca polčasa priborila osem točk prednosti (40:32).

V prvi polovici tretje četrtine so naši košarkarji vzdrževali prednost, potem pa so domači s trojkama Marčinkovića in Čampare do konca 27. minute izenačili na 47. Krkaši so jim še enkrat ušli na 51:47, Splitčani pa so končali četrtino z delnim izidom 10:3 in pred zadnjo četrtino vodili s 57:54.

Na začetku zadnje četrtine Krkaši niso dovolili, da bi jim gostitelji ušli. S trojko Škifiča so v 33. minuti ponovno povedli (65:64), nato pa so domači prišli do vodstva 69:65. Sledila je minuta odmora za naše košarkarje, po kateri so dosegli osem zaporednih točk in povedli s 73:69, a so nato po minuti odmora tudi Splitčani dosegli sedem zaporednih točk in pred zadnjima dvema minutama vodili s 76:73. Za Krkaše je nato zadel Miha Škedelj, nato pa je koš in dodatni prosti met zadel še Škifić. Krkaši so zapravili napad za povečanje razlike, 24 sekund pred koncem pa so naredili prekršek nad Lukovićem, ki je zadel oba prosta meta. Po minuti odmora so imeli Krkaši zadnji napad, ki ga je z individualno akcijo rešil Camphor, in zmaga je zasluženo pripadla našim košarkarjem.



5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Rod Camphor 20

Največ skokov: Jure Škifić 8

Največ asistenc: Rok Stipčević 6

Največ pridobljenih žog: Adin Vrabac 2

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Rod Camphor 21



Liga ABA, 10. krog, 11.12.

Split – Krka 78:80 (22:20, 10:20, 25:14, 21:26)

Krka: Medved, Stergar, Camphor 20 (6 sk), Stipčević 3 (4 sk, 6 as), Vrabac 6 (4 sk), Barič 14 (3 sk, 4 as), Kosi 7 (3 sk), Škifić 10 (8 sk, 3 as), Škedelj 2, Lapornik 9, Rebec 2, Vučetić 7.

Izjave po tekmi:

Vladimir Anzulović, trener Krke: „Dobra tekma, polna taktičnih in igralskih dvobojev. Mi smo tokrat bili bolj spretni. Pozna se, da nam od začetka prvenstva manjka visoki igralec, kar smo uspeli s kolektivno igro, ki je naša največja prednost, nadoknaditi in izničiti prednost Splita v višini. Vesel sem, da smo zmagali, lahko pa še bolje igramo, ko se bomo še bolj uigrali in fizično pripravili.“

Rod Camphor, igralec Krke: „Dobro sem se počutil. Igrali smo kot pravo moštvo, bili smo samozavestni zaradi zadnje zmage proti Primorski. Poslušali smo nasvete trenerja, bili smo psihološko močni in celo tekmo sem čutil, da bomo zmagali. Nekateri soigralci so mi celo rekli, da bom odločil tekmo. Zelo sem vesel, da se je to res zgodilo, da smo zmagali. Trener in soigralci so me oziroma nas popeljali do priložnosti za zmago. Sedaj bomo en dan uživali v zmagi, potem pa nas že čaka delo za naprej.“

Nejc Barič, igralec Krke: „Čestitke soigralcem in strokovnemu štabu za zasluženo zmago. Kar se tiče tekme, pa ni veliko za povedati, saj smo jo dobili v zadnjem napadu. Čestitke Rodu. Koš ni bil plod sreče, ampak trdega dela na treningih in poguma. S to zmago smo si zagotovo še povečali samozavest in gremo z dvignjeno glavo na naslednje tekme.“

Ivica Skelin, trener Splita:„Slabo smo igrali v prvem polčasu. Zgrešili smo preveč prostih metov, obramba je bila slaba. V drugem polčasu smo se stabilizirali, predvsem v tretji četrtini smo odigrali veliko bolje v obrambi, saj smo bili agresivni. V zadnji četrtini smo imeli preveč individualnih napak, dovolili, da dajo koš iz akcij ena na ena. Imeli smo težave v skoku, slabe proste mete in preveč napak. Nismo uspeli priti do večje prednosti in to je bilo ključno.“

Krkaši imajo v Ligi ABA štiri zmage in šest porazov, v prihodnjem krogu pa bodo v soboto, 19. 12., gostili moštvo Partizana. Še prej pa jih čakata tekmi v SKL, in sicer v ponedeljek, 14. 12., pri Heliosu in v sredo, 16. 12., pri Termah Olimia.

V priponki izjave trenerja Vladimirja Anzulovića in igralcev Roda Camphorja ter Nejca Bariča. Dodajamo tudi nekaj fotografij s tekme (foto: Liga ABA/KK Split).

L. M., foto: Liga ABA/KK Split