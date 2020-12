V Krškem okrasitev Šepet mesta za 60 tisoč evrov

12.12.2020 | 13:00

Krško je letos spet lepo okrašeno, kar pa ne stane malo. (Foto: Občina Krško)

Krško - Letošnja praznična okrasitev v mestu Krško ima novo rdečo nit, poimenovano Šepet mesta, temelji pa na ideji, da je letos leto zastoja in čas za premislek.

Koncept okrasitve je prispevala arhitektka Vesna Lapuh Vimpolšek iz Kostak GIP.

Članice Kulturnega društva Prostor vmes so okrasile izložbe trgovin, Josipinin park, zaprti del Ceste krških žrtev, ob drsališču, ki bo na isti lokaciji kot preteklo leto v starem mestnem jedru, je postavljena velika naravna smreka. Na Hočevarjevem trgu bodo ob lipi tudi jaslice.

V Zatonu osrednji motiv tudi letos ostaja adventni venček, ki ga znova pripravlja družba Kostak, prav tako okrasitve parka pri knjižnici in parka Jurij Dalmatin (v svetlobne cevi oblečena debla dreves).

Kot pravijo na občini Krško, sta tradicionalni prižig lučk v začetku decembra in praznični vikend, ki je tradicionalno s koncertnim dogajanjem in prazničnim sejmom potekal v starem mestnem jedru sredi decembra, letos odpadla.

Glede na ukrepe so praznično vzdušje s spletnim dogodkom poskušali pričarati že nedavno Center za podjetništvo in turizem Krško v sodelovanju z družbo Kostak, občino in KS mesta Krško.

Strošek celotne okrasitve bo znašal okoli 60 tisoč evrov.

L. M.