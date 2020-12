V petek 1744 koronavirusnih okužb, umrlo 43 oseb. Novo mesto kar 57 okužb!

12.12.2020 | 11:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - V Sloveniji so v petek po vladnih podatkih ob 6127 testih potrdili 1744 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 43 covidnih bolnikov, skupaj doslej več kot 2000. V bolnišnicah se je zdravilo 1276 bolnikov s covidom-19, 193 na intenzivni negi.

Premier Janez Janša je ob tem na Twitterju pozval ljudi, naj se držijo vseh veljavnih ukrepov.

V petek je bil tako delež pozitivnih testov 28,5-odstoten, kar je za pol odstotne točke več kot v četrtek, ko so ob 6453 testih potrdili 1813 koronavirusnih okužb, umrlo pa je 49 oseb s covidom-19.

V bolnišnicah se je v petek zdravilo osem bolnikov več kot v četrtek, na intenzivni negi pa so bili v petek trije manj. Po vladnih podatkih so v petek iz bolnišnic odpustili 121 covidnih bolnikov.

Sloveniji so doslej skupaj potrdili 95.481 primerov okužb z novim koronavirusom, število umrlih oseb s covidom-19 pa se je v petek povzpelo na skupaj 2041.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno aktivnih 21.150 koronavirusnih okužb, kar je 147 več kot dan prej. Povprečje novih okužb v zadnjih sedmih dneh po podatkih sledilnika za petek znaša 1526, kar je za en odstotek več kot dan prej.

dodano: ob 18 uri

Novo mesto izstopa negativno



V petek so v Ljubljani potrdili 146 koronavirusnih okužb, v Mariboru pa 62. Med občinami z največ novimi potrjenimi okužbami izstopata tudi Novo mesto (57) in Slovenska Bistrica (55), po več kot 40 so jih potrdili v Laškem, Sevnici, Krškem in Kranju. Najvišji delež aktivno okuženih je v Kobiljah (3,853 %) in Veliki Polani (3,399 %).

Poglejmo podrobneje, kako je bilo včeraj z okužbami v našem koncu.

Kot rečeno, s 57 okužbami prednjači občina Novo mesto, sledijo pa: Sevnica (43) Krško (41), Brežice (19), Ivančna Gorica (17), Trebnje, Črnomelj ( po 13), Metlika (12), Šentjernej (9),Kočevje, Šmarješke Toplice (po 8), Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentrupert (po 6), Žužemberk, Škocjan (po 5), Ribnica, Semič (po 4), Straža, Kostanjevica na Krki (3), Mirna, Mokronog- Trebelno (2)in Dobrepolje (1).

L. M.