Trčilo v obcestno ogrado in pristalo na grbini

13.12.2020 | 08:30

Ilustrativna slika

Ob 19.16 je v naselju Orešje nad Sevnico, občina Sevnica, osebno vozilo trčilo v obcestno ogrado in pristalo na obcestni grbini. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pregledali območje in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo.

Opral cestišče

Ob 20.52 je v naselju Gaberje, občina Novo mesto, gasilec GRC Novo mesto opral cestišče onesnaženo z nanosom blata in zemlje, v dolžini okoli 200 metrov.

Gorelo osebno vozilo

Ob 21.29 je na travniku v bližini ulice Brezje v Novem mestu gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar omejili in pogasili. Na kraju so bili prisotni policisti.

Danes ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 7.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZNASS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.