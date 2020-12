Podaljšali veljavnost ukrepov za 7 dni

13.12.2020 | 09:05

Vlada je na včerajšnji dopisni seji podaljšala ukrepe iz Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je 16. novembra 2020 začel veljati odlok, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, razen nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja. Ker se epidemiološka slika v Sloveniji ne izboljšuje, je vlada včeraj izdala nov odlok, ki je vsebinsko enak obstoječemu.

Nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji začne veljati danes, 13. decembra, z njim pa se podaljša veljavnost ukrepov za sedem dni.

Vlada v ožji sestavi bo razpravo glede ukrepov, povezanih z zajezitvijo epidemije covida-19, nadaljevala že danes.

M. L.-S.