Kljub dobri igri Krke tri točke odšle v Kamnik

13.12.2020 | 10:55

Tekma Krka : Calcit Volley

Novo mesto - V športni dvorani Marof sta se včeraj v 14. krogu Sportklub prve odbojkarske lige pomerila domača Krka in Calcit Volley iz Kamnika. Kot so sporočili iz MOK Krka, so Krkaši pokazali precej več kot na zadnjih nekaj tekmah in dobro parirali favoriziranim Kamničanom, ki pa niso dopustili presenečenja. Kamničani so zmagali s 3:0, a so se morali za zmago kar potruditi.

Sportklub prva odbojkarska liga, 14. krog : Krka - Calcit Volley 0:3 (-22, -20, -22), Novo mesto, 12.12.2020

Sodnika: Tone Pevc, Blaž Markelj. Gledalci: Brez.

Krka: Hafner 5, Štefanič U., Erpič 6, Borin (L), Štefanič M., Travnik 8, Kožar, Pulko, Lindič 2, Jaklič (L), Renko 7, Koncilja 1, Drobnič 14. Trener: Tomislav Mišin.

Calcit Volley: Kos 11, Hribar (L), Bregar 4, Purič 5, Kosmina 10, Gasparini 11, Hebda, Klobučar, Jerončič, Brulec 1, Beravs, Štalekar 9, Plot (L). Trener: Gregor Jerončič.

Poročilo s tekme (MOK Krka):

»Čeprav pred samo tekmo Krki ni najbolje kazalo, saj je na ogrevanju poškodbo staknil domači Pulko, pa se je nato na mestu korektorja dobro znašel Renko. Odbojkarji Krke so tako v uvodu obračuna pokazali precej več, kot pa na zadnjih nekaj tekmah. Z dobrim servisom in borbeno igro v polju so gostom povzročili kar nekaj preglavic. Hafner je lepo priključil trojni blok in ujel Gasparinija, potem pa je za vodstvo Krke z 10:6 pristavil še as, zato je gostujoči trener Jerončič moral seči po odmoru. V nadaljevanju so njegovi fantje zaigrali bolje. V napadu je bil zanesljiv Kos. Gosti so izid poravnali na 12. točki. Sledila je borbena predstava tako na eni kot na drugi strani. Izkušeni Kamničani so na dober servis Štalekarja prešli v vodstvo z 19:17. Domači trener Mišin je reagiral s polminutnim odmorom, ki pa ni zmotil gostov, saj so se v končnici vseeno znašli bolje. Gasparini je z močnim napadom gostom priigral prvo zaključno žogo, niz pa so zapečatili kar domačini sami z napako na servisu.

V začetku drugega niza je Krkašem energija, ki jih je krasila v prvem nizu, povsem pošla. Kosmina je poskrbel za serijo močnih začetnih udarcev, njegovi soigralci pa so učinkovito postavljali blok in Calcit se je hitro oddaljil na 5 točk razlike.

Krkaši so po odmoru zaigrali bolje in se na dober servis Drobniča vrnili na točko zaostanka. Nato so zopet sledile minute gostov. Kosmina je z blokom dvakrat ujel Štefaniča za novih pet točk prednosti, te pa gosti več niso izpustili iz rok.

Pri gostih sta v tretjem nizu priložnost dobila Beravs in Bregar. Krkaši so zopet zaigrali nekoliko bolj sproščeno. Ob dobrem sprejemu so imeli napadalci lažje delo v napadu, predvsem trio Renko-Drobnič-Travnik. Drobnič je še naprej pritiskal s servisom in z novim asom domače povedel do vodstva z 18:15. Gostom je voda že pošteno tekla v grlo, zato je trener v igro za ključne trenutke vrnil Gasparinija in Brulca. Krkaši so uspeli povesti z 22:19, nato pa se je povsem ustavilo. Niz in s tem tekmo so z delnim rezultatom 6:0 dobili Kamničani. Najprej so izenačili na 22, nato pa je blok postavil Gasparini, v naslednji akciji za prvo zaključno žogo je blok postavil še Štalekar, zmagovalno točko pa je gostom priboril nekdanji kapetan Krke Martin Kosmina.«

Najboljši posameznik pri Krki je bil znova Drobnič, dosegel je 14 točk (5 asov), pri gostih pa je Brulec žoge lepo porazdelil med več soigralcev, saj sta po 11 točk dosegla Kos in Gasparini, 10 Kosmina, 9 pa jih je pristavil še Štalekar. Kamničani so bili izvrstni tudi v bloku - zbrali so jih kar 13.

Izjave po tekmi:

Grega Erpič, Krka:"Kamničani so boljši, to je jasno. Sem pa vesel, da smo danes prikazali takšno igro, končno zaigrali bolj sproščeno. Videli smo tudi, kje imamo še težave. Pri ključnih žogah moramo biti bolj zbrani. Če bi nam danes to uspelo, bi morda uspeli iztržiti več. Je pa to dobra popotnica za nadaljevanje lige."

Martin Kosmina, Calcit Volley:"Lepo se je bilo vrniti v dvorano Marof in videti nekdanje soigralce. Danes smo malo slabše začeli. Krkaši so se razigrali in začeli dobro igrati. Servirali so dobro, mi smo imeli težave na sprejemu in v takšni situaciji je težko igrati proti komurkoli. Vesel sem, da smo v ključnih trenutkih tekmo obrnili v svojo korist."

M.L.-S.; Foto: MOK Krka

