V razburljivi končnici Krkaši iztržili neodločen rezultat

13.12.2020 | 11:35

Ljubljana, Novo mesto - Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so v okviru 13. kroga v ligi NLB včeraj gostovali pri ekipi RD LL Grosist Slovan. Derbi z dna lestvice, ki je potekal v športni dvorani na Kodeljevem, se je zaključil z delitvijo točk in sicer s 26:26 (14:13).

Kot sporočajo iz MRK Krka, se tekma ni začela po željah Novomeščanov, saj so domačini že na samem uvodu prvega polčasa povedli s 5:1, varovanci trenerja Mirka Skoka pa so brez idej v napadu in slabi igri v obrambi dopustili Slovanu, da je razvijal svoj ritem igre. Po najvišjem zaostanku šestih zadetkov, so Novomeščani spremenili obrambno formacijo na 5-1 in s tem zmedli napad gostiteljev, ter se jim do glavnega odmora tako uspeli približati ter zmanjšati zaostanek na -1 in polčas zaključili s 13:14.

V drugem delu srečanja so Krkaši zaigrali podjetneje, a so ob tem naredili tudi nekaj napak, kar je Slovan izkoristil in v 41. minuti povedel na 20:17. Novomeščanom nikakor ni uspelo zajeziti naleta gostiteljev, ki so zlahka prihajali do strelov, a so jim v sami končnici nekoliko zagrenili upe o zmagi, saj so s pomočjo Luke Klemenčiča ob samem zaključku tekme prišli na 26:25, za zlata vredno točko pa je v zadnji sekundi srečanja poskrbel Tilen Kukman, ki je uspešno izvedel sedemmetrovko.

V ljubljanski ekipi je bil najbolj učinkovit Patrik Martinović s sedmimi, pri Krki pa se je kapetan ekipe Jan Irman izkazal z devetimi zadetki. Za igralca tekme sta oba trenerja predlagala Krkaša Marka Batagelja.

Izjava po tekmi:

Mirko Skoko, trener Krke: »Težka tekma, tega smo se zavedali. Vsi vemo, da je Slovan kvalitetna ekipa. Siguren sem, da bo Slovan začel igrati tako kot se od njega pričakuje. Poraz proti Ljubljani doma je bil za nas zelo boleč. Sedaj smo vzeli točko, čeprav sem mnenja, da bi lahko tudi obe glede na to kakšno borbo smo prikazali. Ta točka nam veliko pomeni predvsem z vidika dviga morale in tega, da igralci vidijo, česa so sposobni na igrišču. Dobra popotnica za naprej, poskušali bomo presenetiti še kakšno ekipo.«

Statistika:

LL Grosist Slovan: Gošić, Selaković, Brumen, Serdinšek-Ekart, Čemas 2 (2), Dragar, Tufegdžić, Topolovec, Svečko 5, Lipovac, Slatinek-Jovičić 1, Žurga, Lešek, Martinović 7, Kotar 3, Sanković 4, Turnšek 4.

MRK Krka: Pavlin, Nosan, Bevec, Je. Avsec 2, Majstorović 1, Ja. Avsec, Irman 9 (6), Jakše, Klemenčič 4, Rašo 2, Batagelj 4, Brajer, Radović, Kukman 4 (2), Matko.

Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 2 (2), Krka 10 (8).

Izključitve: LL Grosist Slovan 14, Krka 10 minut.

Ljubljanska ekipa je po osvojeni točki napredovala na deseto mesto na lestvici, novomeška pa po prvem remiju v sezoni ter eni zmagi in osmih porazih ostaja na zadnjem mestu v 14-članski ligi.

Krkaši bodo v soboto gostovali v Slovenj Gradcu.

M. L.-S., Foto: MRK Krka