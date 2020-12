Trebanjci slavili v Dobovi

13.12.2020 | 12:10

Rokometaši Trima Trebnje so včeraj gostovali v Dobovi, kjer so si z novima dvema točkama (22:27) zagotovili 10. letošnjo prvenstveno zmago.

Izbranci trenerja Uroša Zormana so zadnjo tekmo prve polovice slovenskega prvenstva odprli dobro. Že takoj so prevzeli tempo igre, ga narekovali ter vodstvo ohranjali med dvema in tremi goli. V 26. minuti je Anže Dobovičnik povišal prednost na +4 (8:12), ob odmoru pa je na semaforju kazalo 10:14 za trebanjske leve.

Ti so v uvodu drugega polčasa ohranjali vodstvo. Kasneje je moštvo za nekaj minut izgubilo koncentracijo, Dobovčanom pa je uspelo znižati zaostanek na 15:16. A gostje niso popustili in še naprej diktirali tempo, ob koncu pa slavili z 22:27.

Pri domačinih se je s šestimi zadetki izkazal Marko Sintič, v trebanjskih vrstah je bil z enakim strelskim izkupičkom najučinkovitejši Dino Hamidović.

Izjava po tekmi:

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje:

“Za nami je težka tekma v Dobovi. Vedeli smo, kako neugoden nasprotnik so Dobovčani. Čestitam fantom za novi dve točki in nasprotniku za korektno odigrano tekmo. Zdaj vse misli usmerjamo v sredin obračun s Celjani.”

LIGA NLB, 13. KROG:

Sobota, 12. decembra, ob 19.00 (Športna dvorana Dobova):

MRD Dobova – RK Trimo Trebnje 22:27 (10:14)

MRD Dobova: Leben, Blaževič; Bradeško, Verstovšek, Dragan, Seferović 2, Jezernik 2, Košir 3, Mlakar 3, Šešić 2, Glaser 3, Raguž, Kozolić 1, Bošnjak, Sintič 6, Mijušković; Trener: Benjamin Teraš.

RK Trimo Trebnje: Tomić, Brana; Rašo 4, Višček 1, Didovič 1, Grojzdek, Dobovičnik 2, Cingesar, Hamidović 6, Sarak 2, Kamnikar, Potočnik, Ropič, Grbić 1, Cirar 5, Florjančič 5; Trener: Uroš Zorman.

Trebanjske leve v sredo čaka ena izmed najpomembnejših prvenstvenih tekem v tej sezoni Lige NLB. Na sporedu je namreč prvenstveni derbi s Celjem Pivovarno Laško, zmaga pa bi, kot pravijo v RK Trimo Trebnje, pomenila celo možnost k osvojitvi jesenskega naslova državnega prvaka.

M. L.-S, Foto: RK Trimo Trebnje