Podpisali pogodbo za projektiranje in gradnjo Vrtca Črnomelj, enota Loka

13.12.2020 | 12:45

Pogodbo za projektiranje in gradnjo Vrtca Črnomelj, enota Loka sta podpisala župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH d.o.o. Stjepan Jarnević. (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Kot so sporočili z Občine Črnomelj, sta župan Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH d.o.o. Stjepan Jarnević podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo Vrtca Črnomelj, enota Loka. Podpisana pogodba vključuje projektiranje, gradbena, obrtniško zaključna in instalacijska dela, dobavo in montažo opreme in izvedbo zunanje ureditve ter ostale storitve za potrebe delovanja nove stavbe.

Na lokaciji predvideni za gradnjo sta trenutno dve stavbi grajeni v različnih obdobjih. Novogradnja se bo izvedla na mestu starejše stavbe. Ta se bo s povezovalnim hodnikom povezala z novejšo stavbo obstoječega vrtca, v kateri že delujejo štirje oddelki. Nova stavba vrtca bo imela 10 oddelkov s spremljajočimi in upravnimi prostori, v sklopu investicije pa se bo uredila tudi oprema in zunanje površine.

Pogodbena vrednost investicije je 3.635.600 evrov z DDV. Predvideno je sofinanciranje s strani Eko sklada v višini 468.100 evrov, razliko pa bo pokrila Občina Črnomelj iz proračuna.

S podpisom pogodbe se bo začelo projektiranje, ki mu bo sledila gradnja. Kot sporočajo iz kabineta župana, bo predstavitev idejne zasnove potekala v kratkem, predvidoma konec tega meseca. Nov vrtec naj bi bil zgrajen najkasneje do julija 2022.

M. L.-S.