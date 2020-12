Gorele saje v dimniku stanovanjske hiše

13.12.2020 | 18:20

Ob 17.15 so v ulici Lastovče v Novem mestu gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so nadzorovali izgorevanje saj ter pregledali dimnik s termo kamero.

Razkužili prostore objekta za oskrbo starejših

Ob 13.02 so na Metnem Vrhu, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica razkužili prostore objekta za oskrbo starejših.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.00 do 15.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOVINJEK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 14.30 do 15.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 1 .

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 14.30 do 15.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KURJA VAS na izvodu PROTI SMEDOVCU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

